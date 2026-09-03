Guatemalteco Wyatt Trujillo logra título continental de UBO

El pasado sábado 22 de agosto, el boxeador guatemalteco Wyatt Trujillo sumó una nueva y contundente victoria frente al peruano Luis Miranda García y conquistó el título continental de la Universal Boxing Organization (UBO), en la división de supermedianos (168 libras), misma categoría en la cual se encuentra el otro chapín, Lester Martínez, que, ocho días después de la pelea de Trujillo logro mantener el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al croata Luka Plantic.
La pelea de Wyatt Trujillo, nacido en Jutiapa, pero radicado en Mixco desde hace años, se desarrolló en el Parque de la Industria, de Ciudad de Guatemala ante una buena cantidad de público. Trujillo dominó desde el primer momento y en el segundo asalto envió a la lona a Miranda, y, antes de iniciar el tercer round, el rival se retiró en su esquina alegando problemas de visión.
El sudamericano, quien llegaba con un récord de 9-1 (4 por nocaut), cayó a 9-2. Con este resultado, el chapín elevó su récord profesional a 18-0, con 14 nocauts, reafirmando su estatus como una de las principales promesas del boxeo centroamericano.
Entrevista a Wyatt Trujillo
Tras ese sonoro triunfo, Wyatt Trujillo, de 22 años, atendió una entrevista de Emisoras Unidas de Guatemala para hablar un poco de su carrera como boxeador, la cual lo tiene por el momento como campeón continental UBO, campeón juvenil UBO de supermedianos y ostenta otros títulos como el latino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), el internacional de la World Boxing Federation (WBF) y otros cinturones regionales y latinoamericanos.
"Mis inicios en el boxeo fueron desde muy pequeño, yo empecé a entrenar y a practicar a los 7 años, pero por motivos de estudio tuve que alejarme un tiempo. Luego, a los 17 años volví a entrenar y desde ahí no he parado mis entrenamientos ya que decidí dedicarme por completo a este hermoso deporte", recordó Wyatt Trujillo.
Sobre el combate ante Luis Miranda, Trujillo expresó: "Gracias a Dios todo salió muy bien. Esperaba una pelea extensa, pero gracias a Dios logré resolverla pronto. Desde el inicio logré acumular varios golpes efectivos que le hicieron daño a mi rival y eso hizo que la pelea se terminara en el tercer round".
Detrás de Wyatt Trujillo también hay un equipo de grandes profesionales, el cual está integrado principalmente por el entrenador cubano Ubel Silva. Respecto a este tema, el boxeador nacional agregó: "En nuestro equipo de trabajo hay varios compañeros que entrenan junto a nosotros, que también son boxeadores profesionales, como Billy Aceituno, Vagner de León y mi hermano (Remsey)".
Trujillo se refiere al papel que hace Lester Martínez
Wyatt Trujillo fue consultado sobre cómo ven ellos -los boxeadores juveniles- el papel que viene desempeñando Lester Martínez, a lo que contestó: "Es algo que nos ayuda a todos los boxeadores porque hace que nuestro deporte sea más conocido a nivel nacional y que cada vez haya más gente que lo apoye y le guste. Eso nos beneficia a todos los boxeadores en general".
Por último, Trujillo hace una promesa a sus seguidores: "Para todas las personas que quieran apoyarme, seguir mi carrera y ver mis peleas, les aseguro que voy a darles un buen espectáculo, pero sobre todo siempre seguiré esforzándome para poner nuestra bandera y el nombre de nuestro país en lo más alto del boxeo mundial".
La categoría de los pesos supermediano (168 libras) tiene como principal actor guatemalteco a Lester Martínez, quien está dentro del top 10 del ranquin mundial, el cual es encabezado por el mexicano Saúl Álvarez, pero Wyatt Trujillo poco a poco empieza a escalar posiciones y en la actualidad ocupa el puesto 71 con sus 18 victorias y 0 derrotas.
Entrevista a Wyatt Trujillo
Los títulos de Wyatt Trujillo
- Título latino WPBF
- Título latino IWBO
- Título internacional WBF
- Título WBC latino
- Título mundial absoluto IWBO
- Título mundial juvenil UBO
- Título intercontinental UBO.