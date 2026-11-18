La cantante argentina Cazzu volvió a emocionar a sus seguidores guatemaltecos al compartir un video especial en sus redes sociales, en el que recopiló algunos de los momentos que marcaron su reciente paso por Guatemala y Costa Rica como parte de su gira Latinaje en vivo.
La artista, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, utilizó su cuenta oficial de Instagram para recordar las experiencias vividas durante sus presentaciones en Centroamérica, donde recibió el cariño de miles de admiradores.
El audiovisual combina imágenes de los conciertos, momentos detrás del escenario, paisajes y escenas que muestran una faceta más personal de la intérprete argentina.
La publicación estuvo acompañada de un mensaje breve, pero significativo: "Latinaje en vivo? Gracias Guatemala y Costa Rica ?".
Con estas palabras, la cantante expresó su agradecimiento al público de ambos países, que finalmente pudo disfrutar de sus espectáculos después de que las fechas originales fueran modificadas por problemas de salud.
El emotivo video que Cazzu compartió en Instagram
El material publicado por la cantante presenta una recopilación de imágenes que van más allá de lo ocurrido sobre el escenario.
En el video se observan paisajes, carreteras, escenas cotidianas y momentos de preparación antes de sus presentaciones. También aparecen imágenes de Cazzu mientras se arregla para salir al escenario, así como tomas de los asistentes disfrutando de sus conciertos.
Una de las características del audiovisual es su estilo cinematográfico, que combina momentos de tranquilidad con escenas de la energía que se vive durante los espectáculos.
Las imágenes incluyen fragmentos de la presentación y una panorámica del público reunido en Costa Rica, país que también formó parte de esta etapa de su gira.
A diferencia de otras publicaciones promocionales, el video apuesta por una narrativa más íntima, en la que los recuerdos del viaje y los momentos musicales se entrelazan para mostrar la experiencia de la artista durante su recorrido por Centroamérica.
Así fue el concierto de Cazzu en Guatemala
La intérprete de música urbana se presentó el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Jardín del Gigante, ubicado en Ciudad Cayalá, Guatemala.
El espectáculo formó parte de Latinaje, una propuesta musical con la que la artista ha buscado mostrar una evolución en su carrera, incorporando nuevas influencias y explorando sonidos relacionados con sus raíces latinoamericanas.
La presentación representó un esperado encuentro con sus seguidores guatemaltecos, quienes habían aguardado varias semanas para disfrutar del concierto.
Originalmente, Cazzu tenía previsto presentarse en Guatemala el 18 de septiembre. Sin embargo, el espectáculo fue reprogramado para noviembre debido a problemas de salud de la cantante.
Además del cambio de fecha, la organización anunció una modificación en el recinto, trasladando el concierto de la Concha Acústica del Parque de la Industria al Jardín del Gigante, en Ciudad Cayalá.
¿Por qué Cazzu había cancelado su primera presentación?
En septiembre, la cantante argentina preocupó a sus seguidores al anunciar que no podría cumplir con las fechas previstas en Guatemala y Costa Rica.
A través de sus redes sociales, explicó que había contraído un virus respiratorio que afectó considerablemente su estado de salud.
La artista reconoció que había intentado recuperarse para cumplir con sus compromisos, pero que no se encontraba en las condiciones necesarias para ofrecer el espectáculo que tenía preparado.
En aquel momento, señaló que Latinaje era una producción exigente, sostenida completamente en vivo, por lo que necesitaba encontrarse en buen estado físico.
La decisión de posponer las presentaciones respondió a recomendaciones médicas y generó expectativa entre los admiradores que ya habían adquirido sus entradas.
Finalmente, la visita a Guatemala se concretó el 14 de noviembre, mientras que el concierto en Costa Rica se realizó el 12 de noviembre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.