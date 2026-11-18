Dos ciudadanos guatemaltecos fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de cocaína y fentanilo, según informó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala a través de sus redes sociales.
En su cuenta oficial de X, la representación diplomática de EE.UU., publicó un mensaje en el que destacó la extradición de ambos señalados y calificó el procedimiento como "otro golpe contundente al narcoterrorismo".
"Dos criminales más, extraditados desde Guatemala, enfrentarán la justicia en Estados Unidos por traficar cocaína y fentanilo a nuestro país", señala la publicación.
Asimismo, la Embajada indicó que estas acciones buscan combatir las estructuras vinculadas al narcotráfico y evitar que sustancias ilícitas lleguen a las comunidades, al tiempo que reiteró el compromiso de continuar trabajando para mantener la región segura y libre de drogas.
La embajada señalo que "quien envenene a nuestra gente y desestabilice la región no tendrá dónde esconderse".
Hasta el momento, en la información difundida por la Embajada no se detallaron las identidades de los extraditados que deberán enfrentar ante la justicia estadounidense.