Guatemalteco vinculado a organización narcoterrorista es extraditado a EE. UU.

Una persona de nacionalidad guatemalteca, presuntamente vinculada a una organización narcoterrorista, fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico, según informó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la sede diplomática señaló: "No hay refugio para los narcoterroristas. Gracias a la sólida cooperación entre los Estados Unidos y Guatemala, una persona vinculada a una organización narcoterrorista fue extraditada a EE. UU. para enfrentar cargos de narcotráfico".
Asimismo, la Embajada advirtió que quienes trafiquen drogas hacia territorio estadounidense deberán responder ante la justicia de ese país.
De acuerdo con la información, las fuerzas de seguridad de Guatemala entregaron a la persona extraditada a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Hasta el momento, se han realizado consultas al Ministerio Público (MP), al Ministerio de Gobernación (MINGOB) y al Sistema Penitenciario (SP); sin embargo, ninguna de estas instituciones ha brindado detalles adicionales sobre la identidad de la persona extraditada ni sobre la organización narcoterrorista con la que presuntamente estaría vinculada.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7