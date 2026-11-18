Robert Pattinson ha sido oficialmente confirmado como el nuevo James Bond, un anuncio que pone fin a años de especulaciones y marca un hito en la icónica franquicia cinematográfica.
El actor británico no solo asume el codiciado rol del agente 007, sino que también lo hace con un acuerdo financiero que lo posiciona entre los mejor pagados de la saga.
Se estima que su contrato por tres años le reportará 100 millones de dólares, además de haber recibido un millón de dólares solo por realizar la audición.
La noticia, que sorprendió a muchos, llega después de que Daniel Craig dejara el papel. Robert Pattinson, de 40 años, fue presentado como la nueva cara de la franquicia tras un riguroso y hermético proceso de selección que duró varios meses.
Inicialmente, Robert Pattinson no figuraba en la lista principal de candidatos para interpretar a James Bond. Nombres como Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor eran los favoritos en las primeras etapas de la búsqueda. Sin embargo, la producción se encontró con dificultades para cerrar la selección, lo que llevó a la incorporación de Pattinson y Nicholas Hoult a las pruebas finales.
Este año ha sido particularmente activo para el actor, quien participó en películas como The Odyssey, The Drama y Prime Time.
Su trayectoria y versatilidad fueron factores clave que lo llevaron a ser considerado para el papel más icónico del espionaje.
La influencia de Jeff Bezos en la decisión final
El proceso de selección se mantuvo bajo estricta reserva hasta el último momento. Robert Pattinson se enteró de que había obtenido el papel el domingo por la mañana, apenas un día antes del anuncio público.
Fue el director Denis Villeneuve, con quien Pattinson había trabajado previamente en las películas de Dune, quien le comunicó la trascendental decisión, según reportó The Hollywood Reporter.
Jeff Bezos, el reconocido empresario, confirmó su participación activa en la selección del protagonista. Durante un evento en California, Bezos detalló que el equipo redujo la búsqueda a cinco actores, a quienes se les realizaron pruebas de pantalla exhaustivas con vestuario completo, escenarios y la interacción con otros intérpretes.
"Llevamos un proceso muy riguroso e hicimos la decisión final el viernes", declaró Bezos a Entertainment Weekly.
El empresario reconoció que, al principio, existía una inclinación por elegir a un intérprete menos conocido, debido al alto nivel de fama de Robert Pattinson.
No obstante, las audiciones disiparon cualquier duda. Sobre la actuación de Pattinson, Bezos afirmó a Entertainment Weekly: "Era tan evidente: él es James Bond".