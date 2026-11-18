La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, conoció este día a su rival para las preliminares de la Copa Oro 2027, el combinado de República Dominicana, seleccionado al cual debe de eliminar en una serie a doble partido, la cual se cerrará en nuestro país, para decir presente en la Copa Oro 2027, la que sería su participación número 14 en el torneo más relevante de selecciones de la Concacaf.
Esta será la tercera vez que la Selección Nacional de Guatemala busque a través de las preliminares, o para algunos llamados repechajes, su clasificación a la fase de grupos de la Copa Oro de la Concacaf. De las dos anteriores, la "Bicolor" fue eliminada en una oportunidad, aunque más adelante fue invitada por Concacaf ante la baja de Curazao, y en la segunda sí logró avanzar al máximo torneo al eliminar a Guyana. Guatemala se prepara para encarar su tercera preliminar.
Guatemala en las preliminares de Concacaf
Guatemala logró una clasificación directa a la Copa Oro en el año 2015, cuando la vía aún era la Copa Centroamericana. Luego, porque la Federación del Futbol de Guatemala estaba suspendida por la FIFA, no se participó en las ediciones del 2017 y 2019, justamente, el periodo donde nace la Nations League, el nuevo camino que daba boletos al máximo torneo.
Ya para el 2021, la Concacaf implementó las preliminares de la Copa Oro, donde Guatemala entró al ruedo por primera vez. En aquel año, la preliminar constó de dos rondas. La primera, Guatemala la pasó al eliminar en partido único a Guyana 4-0. Y para la segunda ronda, Guadalupe eliminó a la "Azul y Blanco" tras empatar 1-1 en los 90 minutos y ganar con penales 10-9.
Guatemala no logró el boleto a Copa Oro 2021, pero en las aproximaciones del campeonato, el seleccionado de Curazao reportó un caso multitudinario de covid-19 y no se presentó al torneo, entonces, la Concacaf terminó por invitar a Guatemala, que había sido el mejor de los eliminados.
Para la edición 2025, Guatemala encontró nuevamente a Guyana en una preliminar de la Concacaf, pero en esta oportunidad le ganó 4-3 y selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Oro de la Concacaf.
Dos años después, la Selección de Guatemala nuevamente disputará una preliminar, la tercera de su historia, y su rival es República Dominicana, en un duelo que aún está pendiente de conocer fechas y horarios. Lo cierto es que la ida será en condición de visitante y la vuelta posiblemente en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, el cual ha sido la casa últimamente de la "Bicolor".
Tras el levantamiento de la suspensión de la FIFA a la Federación de Futbol de Guatemala, la Selección Nacional no ha podido lograr el boleto directo a la Copa Oro en tres ediciones (2021, 2025 y 2027), y deberá ir al repechaje. La última vez que clasificó directo fue para la del 2023.