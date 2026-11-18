La Selección Nacional de Guatemala ya tiene definido a su próximo rival en el camino hacia la Copa Oro 2027. El combinado dirigido por Luis Fernando Tena se medirá ante República Dominicana en la ronda preliminar del torneo, luego de que la actualización oficial del ranquin de Concacaf modificara los emparejamientos que inicialmente apuntaban a un enfrentamiento contra El Salvador. La serie se disputará a doble partido durante la fecha FIFA de marzo de 2027.
El cambio en los cruces se produjo tras el ascenso de El Salvador al noveno puesto de la clasificación regional, movimiento que desplazó a República Dominicana hasta la décima posición. De esta manera, Guatemala, ubicada en el quinto lugar del escalafón entre las selecciones involucradas en esta fase, quedó emparejada con el conjunto caribeño, al que deberá superar para conseguir su boleto a la fase final del certamen.
Guatemala cerrará de local
La posición de la Azul y Blanco en el ranquin le permitirá contar con una ventaja importante en la eliminatoria: disputará el encuentro de vuelta en condición de local. Por lo tanto, Guatemala comenzará la serie como visitante en territorio dominicano y tendrá la oportunidad de definir su clasificación ante su afición. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el escenario, el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, aparece como una posibilidad para albergar el compromiso decisivo.
Además del enfrentamiento entre guatemaltecos y dominicanos, Concacaf estableció otros seis cruces para completar las siete series de esta ronda preliminar. Jamaica se enfrentará a Aruba, Costa Rica a Puerto Rico, Haití a Nicaragua, Honduras a Guayana Francesa, Curazao a El Salvador y Surinam a Trinidad y Tobago.
La confederación deberá anunciar próximamente las fechas y los horarios oficiales de cada encuentro. Mientras tanto, Guatemala ya conoce el obstáculo que tendrá que superar en marzo de 2027 para mantener vivo su objetivo de disputar la Copa Oro.