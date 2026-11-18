El talento guatemalteco continúa abriéndose camino en la industria musical internacional. Esta vez, la protagonista es Mia McEwen, una joven cantante, compositora y actriz guatemalteco-estadounidense de 18 años, quien recientemente participó en importantes actividades de la industria del entretenimiento en Las Vegas, Estados Unidos.
La artista estuvo presente durante la semana de los Latin Grammy 2026 y asistió a la gala Person of the Year, dedicada al cantante puertorriqueño Daddy Yankee. Su participación coincidió con una etapa importante en su carrera, marcada por el próximo lanzamiento de su sencillo "Mientras Bailamos".
Del 8 al 13 de noviembre, McEwen desarrolló una agenda que incluyó actividades de prensa, entrevistas y encuentros relacionados con la industria musical latina.
Su presencia en estos acontecimientos representa una oportunidad de proyección internacional para la joven intérprete, quien ha dedicado varios años a prepararse en distintas disciplinas artísticas.
Ahora, con una propuesta que combina merengue y reguetón, busca conectar con nuevas audiencias y fortalecer su identidad como cantante y compositora.
Mia McEwen estuvo presente en los Latin Grammy 2026
La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebró el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.
La ceremonia reunió a importantes figuras de la música latina, entre ellas Daddy Yankee, Rosalía, Karol G, Juanes, Anitta, Carín León y Mon Laferte, quienes formaron parte de las actuaciones anunciadas por la Academia Latina de la Grabación.
Entre los asistentes estuvo Mia McEwen, quien aprovechó su estancia para participar en diferentes actividades vinculadas con el entretenimiento.
Para McEwen, estar presente durante esta semana de celebraciones representó una oportunidad de acercarse al ambiente profesional de la industria musical y continuar desarrollando su carrera.
"Mientras Bailamos", su nueva apuesta musical
Después de su paso por Las Vegas, Mia McEwen se prepara para presentar una nueva canción que marcará otra etapa de su trayectoria artística.
Se trata de "Mientras Bailamos", sencillo cuyo estreno está programado para el viernes 20 de noviembre de 2026 en las principales plataformas digitales.
La propuesta musical combina dos géneros populares de América Latina: el merengue y el reguetón.
Mientras el primero aporta una energía tropical y festiva, el segundo incorpora sonidos urbanos contemporáneos, creando una mezcla que busca conectar con el público joven.
La canción presenta una historia relacionada con los recuerdos de una relación sentimental y la manera en que una melodía puede despertar emociones del pasado.
Sin embargo, lejos de convertirse en una balada de desamor, el tema transforma la nostalgia en una invitación a disfrutar de la música y continuar bailando.
Esta combinación de sentimientos y ritmos constituye uno de los elementos centrales de la nueva producción.
Una canción que habla de amor, recuerdos y baile
La historia de "Mientras Bailamos" gira alrededor de una experiencia con la que muchas personas pueden identificarse: escuchar una canción y recordar inmediatamente a alguien que fue importante en su vida.
El sencillo aborda esa sensación desde una perspectiva alegre, utilizando el baile como una manera de expresar emociones y superar los recuerdos.
Uno de los elementos particulares de la composición es la incorporación de un diálogo entre amigas.
Esta conversación introduce la anécdota de una canción escuchada en la radio que despierta recuerdos de una relación pasada.
El recurso busca aportar espontaneidad a la historia y darle un carácter cercano a las experiencias cotidianas.
La canción forma parte de un proyecto desarrollado durante 2026, en el que Mia ha participado activamente tanto en el proceso creativo como en la definición de su identidad musical.
Con este lanzamiento, la artista busca consolidar un repertorio original que refleje sus influencias latinas y su evolución como intérprete.
¿Quién es Mia McEwen?
Mia McEwen es una cantante, compositora, actriz y bailarina guatemalteco-estadounidense que comenzó a desarrollar su carrera artística desde temprana edad.
Su formación combina distintas disciplinas, entre ellas canto, danza, actuación, composición y teatro musical.
A lo largo de su trayectoria ha participado en presentaciones y producciones realizadas en Guatemala, Nueva York, Miami y Los Ángeles.
También ha formado parte de proyectos musicales colectivos y grabaciones de elenco, experiencias que le permitieron familiarizarse con el trabajo en estudios de grabación y compartir procesos creativos con otros intérpretes.
Además del canto, McEwen tiene conocimientos de percusión y toca instrumentos como bongós y timbales, elementos que complementan su interés por los ritmos latinoamericanos.
Su preparación artística le ha permitido desenvolverse tanto en producciones musicales como teatrales.
Su formación en reconocidas instituciones
Uno de los aspectos destacados de la trayectoria de Mia McEwen es su preparación en programas especializados de música y actuación.
De acuerdo con su información biográfica, ha participado en intensivos de teatro musical y actuación de The Juilliard School, en Nueva York.
También cuenta con experiencias formativas en Frost School of Music, de la Universidad de Miami, así como en programas relacionados con New York University y Sweetland Institute, en Italia.
En 2026 fue seleccionada para participar en GRAMMY Camp Los Ángeles, un programa de formación dirigido a jóvenes interesados en desarrollar sus capacidades dentro de la industria musical.
Ese mismo año participó en el NYU Steinhardt Summer Songwriters Workshop, una experiencia enfocada en la composición de canciones.
Estas actividades forman parte de su proceso de preparación para desarrollar música original y fortalecer sus habilidades como compositora.
Del teatro musical a los escenarios internacionales
Antes de concentrarse en su carrera como solista, Mia McEwen acumuló experiencia en el teatro musical.
En 2023 interpretó a Dorothy, el personaje principal de la producción El mago de Oz. Posteriormente, en 2025, formó parte del elenco de Alicia en el País de las Maravillas.
Ambas experiencias le permitieron combinar actuación, canto y expresión corporal sobre el escenario.
Su trayectoria también incluye participaciones en presentaciones musicales y producciones realizadas junto a elencos juveniles e internacionales.
En septiembre de 2026, la artista asistió a la 78.ª edición de los premios Emmy, en Los Ángeles, donde estuvo presente en la alfombra roja, la ceremonia y la Governors Gala.
También asistió a los Billboard Latin Music Awards, ampliando sus experiencias en acontecimientos vinculados con la industria del entretenimiento.
"Querido Santa", la canción con la que llegó a la televisión estadounidense
Antes de anunciar "Mientras Bailamos", Mia McEwen presentó en 2025 el sencillo navideño "Querido Santa".
La canción original en español aborda el deseo de encontrar un amor sincero durante la época navideña.
La producción musical estuvo a cargo de Napoleón Robleto, mientras que el videoclip fue dirigido por el cineasta guatemalteco Kenneth Muller.