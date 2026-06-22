Luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner enciende redes

Dua Lipa y Callum Turner disfrutan al máximo los primeros días como esposos en la Costa Amalfitana, uno de los destinos más buscados del sur de Italia.
Después de celebrar una boda espectacular en Sicilia, la pareja se dejó ver relajándose y compartiendo momentos de evidente complicidad en plena luna de miel.
Las cámaras captaron a Dua Lipa y Callum Turner viviendo su romance bajo el sol y junto al mar, aprovechando cada instante entre caricias, besos y sonrisas.
En las imágenes, Dua Lipa, de 30 años, lució un bikini dorado que realzó su silueta, acompañada de un pañuelo para controlar su icónica melena oscura.
A su lado, Callum Turner, de 36 años, vestía una bermuda negra, resaltando el estilo relajado y chic que ambos eligieron para esta escapada romántica.
En una de las fotos aparecen a bordo de un yate o sobre un pequeño flotador en el que no dejan de dedicarse miradas, besos y carantoñas, sin miedo a los desafíos que plantea el mar en esas circunstancias.
Más pasionales incluso son las que se han filtrado en las últimas horas en las que la pareja aparece dándose un apasionado beso en las duchas de la zona de playa
Una de las imágenes, principalmente, se volvió viral y permite ver a la estrella de la saga de ‘Fantastic Beasts’ con marcas en la espalda.
De acuerdo con The Sun, en las plataformas digitales se afirmó que se trataba de "rasguños", lo que "llevó a los fans a sacar conclusiones mucho más subidas de tono".
Detalles exclusivos de la boda y la lista de invitados
El enlace entre Dua Lipa y Callum Turne tuvo lugar en un palacio glamoroso en Sicilia, con un evento valorado aproximadamente en 1,7 millones de dólares.
Entre los invitados, destacaron figuras como la cantante Charli XCX y la reconocida diseñadora Donatella Versace, así como otras personalidades del mundo de la moda y el espectáculo.
La boda se extendió durante tres días, permitiendo a los presentes disfrutar de diversas celebraciones y momentos de convivencia con la pareja.
Luego, los ahora esposos decidieron refugiarse en la Costa Amalfitana para recuperarse y desconectarse del bullicio de su enlace de alto perfil.
Poco antes del gran evento en Sicilia, Dua Lipa y Callum Turner formalizaron su unión en una ceremonia discreta en el Ayuntamiento de Old Marylebone, Londres, el 31 de mayo. Solo familiares y amigos cercanos los acompañaron en este momento íntimo, en el que la artista apostó por un look de inspiración clásica diseñado por Schiaparelli.