Dua Lipa deslumbra a Callum Turner con vestido escotado

Dua Lipa y Callum Turner celebraron su unión en Sicilia con una boda de tres días, desencadenando una auténtica revolución en el mundo del espectáculo y la moda.
Tras sellar su compromiso con una ceremonia civil en Londres, la famosa cantante y el actor británico protagonizaron una exclusiva celebración en Palermo, rodeados de figuras de la industria musical, cinematográfica y del diseño internacional.
El inicio de los festejos marcó tendencia inmediatamente: el vestido de plumas firmado por Bottega Veneta, que Dua Lipa eligió para la primera jornada, se robó todas las miradas.
Este diseño, confeccionado en un elegante tono marfil, destacó la silueta sirena de Dua Lipa, un profundo escote y una espalda completamente descubierta, aportando vanguardia al ritual nupcial.
El énfasis del vestido se concentró en la parte baja, donde una explosión de plumas y flecos otorgó volumen y movimiento, llevando el look hacia la alta costura pero sin perder el aire sofisticado.
La cantante Dua Lipa combinó el atuendo con una cartera blanca adornada también con plumas, joyas brillantes y un reloj Bulgari. Optó por un peinado sencillo, con el cabello liso y raya al medio, permitiendo que el vestido fuese el verdadero protagonista.
Un evento lleno de celebridades
El encuentro en Sicilia reunió a más de 300 invitados, incluidos nombres como Charli XCX, Joe Alwyn, Grace Gummer y George Daniel, quienes participaron en un itinerario cuidadosamente curado.
Las primeras actividades incluyeron un cóctel de bienvenida en la Galleria d’Arte Moderna y el emblemático Palazzo Gangi de Palermo. Posteriormente, los festejos continuaron en la Villa Valguarnera, una majestuosa residencia barroca reconocida por haber sido set de filmaciones internacionales.
La pareja llegó acompañada de seguridad privada, rodeada de familiares y amigos. Figuras de la moda como Simon Porte Jacquemus y Donatella Versace también asistieron, ambos directamente involucrados en la selección de los looks icónicos que llevó Dua Lipa durante todo el fin de semana.
Dua Lipa y Callum Turner hicieron oficial su relación en 2024, atrayendo rápidamente el interés global. Se conocieron en The River Cafe de Londres gracias a Ruth Rogers, aunque el primer encuentro fue breve.
Un año después, coincidieron en Los Ángeles durante una cena entre amigos, descubriendo que los dos leían la novela "Trust" de Hernán Díaz, lo que afianzó su conexión personal.
Los rumores de romance se dispararon en enero de 2024, cuando ambos fueron captados bailando juntos tras el estreno de "Masters of the Air", serie protagonizada por Turner. Al poco tiempo la pareja se volvió inseparable y oficializó su relación en las redes sociales. A partir de entonces, comenzaron a desfilar juntos por alfombras rojas, festivales y celebraciones familiares.