 Esme La Chapina: Pasión y amor a pesar de las críticas
Farándula

Tras críticas a su noviazgo, Esme La Chapina demuestra que sigue enamorada con apasionado beso

La influencer guatemalteca desmiente rumores de ruptura con su pareja en TikTok, mostrando su felicidad y química en un video viral.

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Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

Esme La Chapina y su novio han acaparado la atención de sus seguidores al compartir en redes sociales un momento lleno de romanticismo, despejando cualquier duda sobre el estado de su relación. 

La creadora de contenido guatemalteca publicó un video donde aparece disfrutando de un beso apasionado con su pareja, lo que rápidamente generó reacciones y comentarios positivos entre sus fanáticos.

El gesto romántico fue acompañado de una frase contundente: "Cambien de bruja porque nosotros aún seguimos juntos", lo que muchos interpretaron como una respuesta a los rumores difundidos meses atrás sobre una supuesta ruptura.

En el video, la pareja se muestra disfrutando de un instante íntimo y lleno de complicidad, generando todo tipo de reacciones.

@esmelachapina2

#esmelachapina #novio #davidadarchila como que no les funcionó jajajaja 😝 @Archila__99 @David_Archila

♬ sonido original - Byron Kukys

La publicación se viralizó en TikTok en cuestión de horas, poniendo nuevamente en el centro de la conversación a Esme La Chapina y su relación sentimental.

Sus seguidores no tardaron en expresar su apoyo y entusiasmo, dejando en claro que la química de Esme La Chapina y su novio es evidente frente a la cámara. Para muchos, esta nueva etapa refleja una felicidad renovada y una conexión que va más allá de la pantalla.

Esme La Chapina protagoniza video para adultos junto a su novio

Con imágenes subidas de tono, la influencer guatemalteca dio a conocer el video íntimo que grabó con su pareja, David Archila.

@esmelachapina2

#esmelachapina @David_Archila #novio

♬ El vino de tu boca - Alejandro Sanz

Nuevo proyecto

La reconocida creadora de contenido Esme La Chapina está celebrando uno de los momentos más importantes de su vida: la apertura oficial de su primer restaurante de mariscos, un sueño que hoy se convierte en realidad gracias a su esfuerzo, disciplina y pasión por salir adelante. 

"Este es un sueño que me costó mucho construir. Agradezco a quienes están aquí conmigo hoy, aunque también siento la ausencia de algunas personas importantes... pero sigo adelante con más fuerza que nunca", señala.

El menú ha sido uno de los grandes protagonistas, con platillos como mojarras fritas, pescados frescos y una variedad de mariscos que ya están dando de qué hablar entre los asistentes. Este proyecto representa una evolución en su carrera, pasando de influencer a emprendedora gastronómica.

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