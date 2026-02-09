 Esme la Chapina y su Novio: Nuevo Video para Adultos
Esme La Chapina protagoniza video para adultos junto a su novio

Con imágenes subidas de tono, la influencer guatemalteca dio a conocer el video íntimo que grabó con su pareja, David Archila.

Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

Después de sus fracasos amorosos, Esme La Chapina decidió darse una nueva oportunidad en el amor junto al futbolista David Archila.

Hace unas semanas, la influencer guatemalteca compartió dos videos junto a su nueva pareja, el también creador de contenido, confirmando así un nuevo romance que ya ha generado diversas reacciones entre su audiencia digital.  

Ahora, las redes sociales volvieron a encenderse gracias a la publicación de Esme La Chapina donde promociona el video íntimo que grabó junto a su novio.

Foto embed
Esme La Chapina video íntimo novio - Instagram

En las imágenes, ella aparece con lencería sentada sobre las piernas de David, quien aparece luciendo una máscara de lucha libre. 

"Suscríbete antes de que se envíe el video completo ?", se lee en la historia.

Aunque para muchos usuarios el video les causó curiosidad, otros usuarios lo consideraron demasiado atrevido, generando una fuerte conversación digital que todavía continúa. El video se viralizó en cuestión de horas y logró colocarse entre los temas más comentados.

Esme La Chapina no solo destaca en redes sociales por su actitud irreverente, también ha encontrado en la música una plataforma para expresar su personalidad. Desde sus primeros pasos comenzó a compartir covers y fragmentos cantados que llamaron la atención por su estilo coquetón, su voz y su estética muy marcada.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

¿Quién es el nuevo novio de Esme La Chapina?

El hombre que ha conquistado el corazón de la popular influencer no es ajeno al mundo digital ni al ojo público. David Archila es también una figura activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido con su propia base de seguidores.

Además de su faceta como creador digital, Archila se desempeña como futbolista, lo que le confiere un perfil diverso y atractivo.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

La aparición de Archila en las redes de Esme La Chapina marca un nuevo capítulo en la vida personal de la guatemalteca, quien hasta ahora había mantenido su esfera privada con cierta reserva.

Su decisión de compartir estos momentos con su audiencia subraya la importancia de esta nueva etapa en su vida, mostrando una faceta más personal a sus seguidores.

La noticia de este romance ha provocado una ola de comentarios y mensajes por parte de los seguidores de Esme La Chapina. Las redes sociales se llenaron de felicitaciones, expresiones de sorpresa y, como es habitual en el mundo de las celebridades digitales, también algunas especulaciones sobre la pareja.

@esmelachapina2

#esmelachapina @esmelachapinaoficial2 @🇬🇹EsmeLaChapinaGT🇬🇹 @esmelachapinaoficial @David | Archila #2026 #novios

♬ sonido original - Abby_montelongo🤎

