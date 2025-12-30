 Esme La Chapina Comparte Imágenes Íntimas de Nuevo Romance
Farándula

Esme La Chapina comparte íntimas imágenes tras presumir su nuevo romance

La famosa guatemalteca demostró lo enamorada que está tras revelar su relación amorosa con un reconocido futbolista e influencer.

Esme la Chapina, Redes sociales
Esme la Chapina / FOTO: Redes sociales

Esme La Chapina ha sorprendido a sus miles de seguidores al hacer pública su relación sentimental a través de sus redes sociales.

La influencer compartió dos videos junto a su nueva pareja, el también creador de contenido y futbolista, David Archila, confirmando así un nuevo romance que ya genera diversas reacciones entre su audiencia digital.

Las publicaciones, que rápidamente captaron la atención de sus fans en plataformas como TikTok e Instagram, muestran a la pareja compartiendo momentos íntimos y románticos.

@esmelachapina2

@David | Archila Gracias x hacer diferente mi 2025

♬ sonido original - 𝓨𝓲𝓼𝓮𝓵 এ 𝓢𝓮𝓫𝓪𝓼 🧸💘🔒

En una de las grabaciones, se les observa disfrutando de un idílico escenario en la playa, lo que añade un toque de ensueño a la revelación de su noviazgo.

Esme La Chapina expresó su profundo agradecimiento a David Archila por haber "alegrado su vida durante este 2025", una declaración que ha resonado fuertemente entre sus seguidores.

A pesar de la efusiva muestra de afecto, la tiktoker optó por mantener en privado los detalles sobre el inicio de su relación o el tiempo que llevan juntos, dejando un halo de misterio que alimenta la curiosidad de su comunidad.

Foto embed
Esme La Chapina novio - Instagram

¿Quién es David Archila, el nuevo novio de Esme La Chapina?

El hombre que ha conquistado el corazón de la popular influencer no es ajeno al mundo digital ni al ojo público. David Archila es también una figura activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido con su propia base de seguidores.

@esmelachapina2

@David | Archila Gracias x aparecer mi vida amr no sabes el giro que le diste a mi 2025

♬ sonido original - 𝑬𝓁𝓁𝔂𝓇𝒾𝒸𝓈⁵𝒾𝒶 ☍

Además de su faceta como creador digital, Archila se desempeña como futbolista, lo que le confiere un perfil diverso y atractivo.

La aparición de Archila en las redes de Esme La Chapina marca un nuevo capítulo en la vida personal de la guatemalteca, quien hasta ahora había mantenido su esfera privada con cierta reserva.

Su decisión de compartir estos momentos con su audiencia subraya la importancia de esta nueva etapa en su vida, mostrando una faceta más personal a sus seguidores.

La noticia de este romance ha provocado una ola de comentarios y mensajes por parte de los seguidores de Esme La Chapina. Las redes sociales se llenaron de felicitaciones, expresiones de sorpresa y, como es habitual en el mundo de las celebridades digitales, también algunas especulaciones sobre la pareja. 

