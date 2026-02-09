Kim Kardashian y Lewis Hamilton: Romance Confirmado

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron públicamente su relación sentimental durante la Super Bowl 2026, acaparando la atención de millones de espectadores en uno de los eventos deportivos más mediáticos del año.
La empresaria y el piloto de Fórmula 1 sellaron los rumores al hacer su debut como pareja en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Las cámaras captaron la complicidad entre ambos, quienes compartieron risas, charlas al oído y bromas ante una multitud que no tardó en viralizar las imágenes en redes sociales.
Escoger la Super Bowl como escenario para oficializar su romance evidencia la estrategia de visibilidad y control mediático de Kim Kardashian.
Ningún detalle ha quedado al azar, y su regreso a la esfera pública con una nueva pareja subraya el poder e influencia de la celebridad en la cultura pop global.
La pareja estuvo acompañada por Kendall Jenner, hermana menor de Kim Kardashian, en uno de los exclusivos palcos VIP del estadio.
Durante el evento, Kim Kardashian y Lewis disfrutaron del show, bailaron y cantaron junto a Kendall, quien mantiene una historia propia con el artista Bad Bunny, uno de los protagonistas del espectáculo de medio tiempo.
Un entorno de celebridades
Las primeras fotos de la pareja se difundieron rápidamente en redes sociales y algunos medios afirman que llegaron a eclipsar la atención del Halftime Show de Bad Bunny, que contó con la presencia de invitados estelares como Lady Gaga y Ricky Martin.
El público celebró la aparición de Kim Kardashian y Lewis en las pantallas gigantes del estadio, en un ambiente festivo y cargado de expectación.
Bad Bunny prometió ofrecer "una gran fiesta" y cumplió, interpretando éxitos como Tití me preguntó, Yo Perreo Sola, Voy a Llevarte Pa' PR y NUEVAYoL. Sin embargo, la atención mediática se inclinó en gran parte hacia la oficialización del romance entre Kardashian y Hamilton.
Kim Kardashian aprovechó el evento para lucir un cambio de look con flequillo. Tras su noviazgo con Pete Davidson en 2022, la empresaria había evitado las apariciones públicas con nuevas parejas, por lo que este gesto marca un hito importante en su vida personal y mediática.