 Reforma Prohíbe Derechos Exclusivos en Eventos Deportivos
Nacionales

Reforma busca prohibir que se otorguen derechos exclusivos a eventos deportivos

La reforma busca declarar de interés nacional eventos deportivos, como los partidos de la Selección Nacional de Futbol, para que se transmitan sin obligar a guatemaltecos a verlos en parques y plazas por falta de acceso.

Partido entre Panamá y Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas - EFE
Partido entre Panamá y Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas / FOTO: Agencia EFE

El diputado León Felipe Barrera, acompañado por un grupo de congresistas de distintos bloques legislativos, presentó una reforma con la que busca que todos los deportes federados, como los partidos de la Selección Nacional de Futbol de Guatemala, sean transmitidos sin exclusividad.

Se trata de una iniciativa que busca reformar el Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, para declarar de interés nacional la transmisión de, entre otros eventos de distintas ramas deportivas, los partidos en los que participa la selección nacional de futbol y que los derechos no sean cedidos a una sola empresa de comunicación de forma discrecional.

Con esta acción se busca garantizar que estos encuentros sean accesibles para toda la población en un canal de transmisión abierta con cobertura nacional, sin perjuicio de la cesión de derechos otorgados a otros medios de comunicación y que estos eventos con representación nacional también sean transmitidos por todos los canales de Gobierno.

Durante la presentación, el legislador indicó que las federaciones deberán garantizar que las transmisiones de los atletas que representan al país sean accesibles y se difundan a nivel nacional. Destacó como uno de los puntos más importantes que busca esta reforma, que este tipo de eventos deportivos sean transmitidos por todos los canales de Gobierno.

En sus redes sociales, el legislador enlistó los beneficios que promueven estas reformas para la población:

  • Declara de interés nacional los eventos deportivos en los que participen selecciones nacionales de diferentes deportes federados.
  • Prohíbe otorgar los derechos de transmisión de forma exclusiva.
  • Se garantice su transmisión en al menos un canal abierto con cobertura nacional.
  • Sean transmitidos en canal y medios de Gobierno. 

Asimismo, criticó que las personas sean obligadas a asistir a plazas y parques y que sufran las inclemencias del clima para poder acceder a partidos de la selección nacional y de otros deportes.

