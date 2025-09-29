Lewis Hamilton anuncia la muerte de su perro Roscoe

Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal tras el fallecimiento de su inseparable compañero Roscoe. El piloto británico compartió la noticia en sus redes sociales, donde conmovió a millones de seguidores al revelar los últimos instantes junto a su querido bulldog inglés. Con un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías, Hamilton describió a Roscoe como un "ángel" y un "verdadero amigo" que luchó hasta el último momento.
Roscoe permaneció cuatro días internado bajo soporte vital tras sufrir complicaciones graves de salud, hasta que el piloto tomó la difícil decisión de despedirse de él. "Después de cuatro días con soporte vital, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Me siento agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa", expresó Hamilton con profunda tristeza. La publicación incluyó recuerdos entrañables, desde imágenes de Roscoe siendo un cachorro hasta momentos recientes en los que aparecía tomado de la mano de su dueño.
Emotivo mensaje de Lewis Hamilton a Roscoe, su mejor amigo
El deportista también recordó a Coco, otro de sus perros y hermano de Roscoe, que falleció hace algunos años. Para Hamilton, la pérdida actual reaviva el dolor, aunque encuentra consuelo en pensar que ambos ahora descansan juntos. En un tono reflexivo, señaló que perder a una mascota es una de las experiencias más dolorosas que puede atravesar una persona, pero también una de las más hermosas por el amor incondicional que se recibe y se brinda.
El vínculo entre Hamilton y Roscoe trascendió el ámbito privado. El bulldog era una figura reconocida en el paddock de la Fórmula 1, donde robaba sonrisas a aficionados y colegas. Incluso contaba con un perfil de Instagram con más de un millón de seguidores, donde se compartían momentos de su vida diaria. Tras conocerse la noticia, la cuenta de Roscoe publicó un sentido mensaje de despedida que conmovió aún más a la comunidad digital.
La Fórmula 1, a través de sus canales oficiales, también dedicó unas palabras al piloto británico y a la memoria de Roscoe, destacando la alegría que transmitió en cada aparición pública. "De cachorro a ícono dogo, gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones", escribió la organización. Hamilton, visiblemente afectado, se prepara ahora para volver a las pistas en el Gran Premio de Singapur, llevando consigo el recuerdo imborrable de su leal amigo.