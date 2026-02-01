 Super Bowl 2026: Perfil de los Seattle Seahawks
Super Bowl 2026: Perfil de los Seattle Seahawks

El nombre Seahawks, que se refiere al águila pescadora, fue elegido en junio de 1975 tras un concurso público con más de 20 mil propuestas.

Perfil de Seattle Seahawks, que disputará el Super Bowl 2026
Perfil de Seattle Seahawks, que disputará el Super Bowl 2026 / FOTO: EFE

Los Seattle Seahawks, conocidos también como los Halcones Marinos de Seattle, son un equipo profesional de futbol americano de la National Football League (NFL), con sede en Seattle, Washington.

Fundados como equipo de expansión en 1976, han tenido una historia marcada por altibajos, pero con picos muy destacados en las últimas dos décadas.La franquicia se creó en 1974 cuando la NFL otorgó a Seattle su equipo número 28.

El nombre "Seahawks" (que se refiere al águila pescadora u osprey en inglés) fue elegido en junio de 1975 tras un concurso público con más de 20 mil propuestas y mil 700 nombres diferentes (otros finalistas incluyeron Sockeyes, Mariners, Olympics y Evergreens).

Debutaron en la temporada 1976 en la NFC West, con Jack Patera como primer entrenador principal.

En 1977 se movieron a la AFC West (permanecieron allí hasta 2001).

Lograron sus primeras temporadas ganadoras en 1978 y 1979 (9-7 ambas), y Patera fue nombrado Entrenador del Año en 1979.

Jugaron en el Kingdome desde 1976 hasta 1999 (con breves pasos por Husky Stadium en 2000-2001).

Los Seahawks disputarán con los Patriots el Super Bowl 2026

Los Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots de Drake Maye, que este mismo domingo doblegaron 10-7 a los Denver Broncos.

Época de los 90 y la actualidad

Los 90 fueron irregulares, con entrenadores como Tom Flores y Dennis Erickson. En 1999, bajo Mike Holmgren (llegado en 1999), ganaron la AFC West (9-7) y regresaron a playoffs.Regreso a la NFC y era de éxito (2002-presente).

En 2002, por realineación de divisiones, volvieron a la NFC West.Era Holmgren (hasta 2008): Éxito clave con Matt Hasselbeck (QB) y Shaun Alexander (RB, MVP 2005).Ganaron la NFC West en 2004, 2005, 2006 y 2007. Llegaron al Super Bowl XL (2006) y perdieron 10-21 ante Pittsburgh Steelers.

Era Pete Carroll (2010-2023): El período más exitoso.Con Russell Wilson (QB desde 2012) y la legendaria defensa "Legion of Boom" (Richard Sherman, Earl Thomas, Kam Chancellor, etc.).

Ganaron la NFC West múltiples veces (2010, 2013, 2014, 2016, 2020).

Conoce los precios de los boletos para el Super Bowl 2026

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se miden el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Super Bowl XLVIII (2014): Ganaron 43-8 a Denver Broncos; primer y único título de Super Bowl hasta ahora.

Super Bowl XLIX (2015): Perdieron 24-28 ante New England Patriots (famosa jugada polémica: pase interceptado en la yarda 1 en lugar de correr con Marshawn Lynch).

Época dorada: 2012-2016 con alto nivel defensivo y ofensivo.

Los Seahawks representan el orgullo del noroeste de EE.UU., con una fanaticada apasionada y momentos icónicos como el título de 2014 (la mayor paliza en un Super Bowl moderno) y la defensa dominante de la era Legion of Boom.

¿Dónde ver el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California..

