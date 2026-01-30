 Precios de los boletos para el Super Bowl 2026
Deportes

Conoce los precios de los boletos para el Super Bowl 2026

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se miden el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Levi's Stadium, inaugurado en agosto de 2014, tomada el 7 de febrero de 2016 durante la celebración de la edición L del Super Bowl.
Levi's Stadium, inaugurado en agosto de 2014, tomada el 7 de febrero de 2016 durante la celebración de la edición L del Super Bowl. / FOTO: EFE

Las entradas para el Super Bowl LX, que enfrentará en California a los New England Patriots con los Seattle Seahawks dentro de diez días, se venden este viernes entre los 5 mil 500 dólares (42 mil 192 quetzales) y 52 mil 650 dólares (403 mil 896 quetzales).

El partido tendrá lugar el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68 mil 500 asientos y que desde 2014 es el hogar de los San Francisco 49ers de la NFL.

A diez días de la final, los precios de las entradas varían ligeramente según la plataforma revisada.

En Ticketmaster, el boleto más barato se vende por 5 mil 904 dólares (45 mil 260 quetzales) para un asiento ubicado en una esquina del estadio en el cuarto nivel de altura.

El más caro en ese portal en línea corresponde a un lugar en un sector VIP del estadio, separado por escasos metros de la banda que ocuparán los jugadores de los Patriots, y que tiene un coste de 52 mil 650 dólares.

Stubhub, aplicación de venta en línea del mercado secundario (reventa), ofrece su entrada más barata por 6 mil 120 dólares (46 mil 948 quetzales), mientras que la de mayor precio, también en un sector VIP pero en el lado de los Seahawks, asciende a 36 mil 431 dólares (279 mil 474 quetzales).

El Super Bowl dispara el consumo de comida en EE. UU.

Según un sondeo que se realizó en Estados Unidos. el Super Bowl genera un gasto cercano a 14 mil 800 millones de dólares en alimentos y bebidas.

Otra plataformas 

Otra plataforma como TickPick pone a la venta entradas por un precio no inferior a 5 mil 649 dólares (43 mil 335 quetzales) -en una esquina superior del estadio- y que alcanza los 32 mil 815 dólares (251 mil 735 quetzales).

Según este portal, el precio medio de los tickets es de 8 mil 200 dólares (62 mil 905 quetzales), solo superada por el Super Bowl LVIII de 2024 en Las Vegas entre los Kansas City Chiefs y los 49ers, cuando en promedio ascendían a poco más de 9 mil dólares (69 mil 42 quetzales) por boleto a diez días del partido.

En comparación, el promedio de los billetes vendidos el año pasado en el Super Bowl LIX que se disputó en Nueva Orleans (Luisiana) era de alrededor de 8 mil 76 dólares (61 mil 953 quetzales) diez días antes del encuentro.

El costo de los boletos no ha hecho más que crecer desde la primera edición del partido por el campeonato de la NFL, que es el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

En la primera edición del Super Bowl, en 1967, las entradas costaron de promedio 12 dólares (equivalente hoy en día a 92 quetzales), más de 100 dólares con el ajusto inflacionario.

¿Dónde ver el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California..

*Información EFE.

