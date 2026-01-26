La cuenta regresiva ha comenzado y el espectáculo deportivo más esperado del año ya tiene protagonistas. Patriots y Seahawks se preparan para enfrentarse en el Super Bowl LX, un duelo que marcará el cierre de la temporada de la NFL y definirá al nuevo campeón. El partido no solo reúne a dos franquicias con historia y peso mediático, sino que también promete emociones intensas, estrategia y jugadas decisivas desde el primer cuarto.
Seattle aseguró su boleto a la gran final tras vencer 31-27 a Los Ángeles Rams en un encuentro dramático que se resolvió en los instantes finales. Sam Darnold fue la figura del partido al lanzar para 346 yardas y tres touchdowns, guiando a los Seahawks de regreso al Super Bowl después de una década. Del otro lado estarán los New England Patriots, que sellaron su pase al imponerse 10-7 a los Denver Broncos, liderados por Drake Maye y culminando un proceso de reconstrucción que los devuelve al escenario principal tras siete años de ausencia.
Los detalles a tener en cuenta para el Super Bowl LX
El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un recinto que será el epicentro del deporte mundial durante esa jornada. Además del valor deportivo, el enfrentamiento evoca recuerdos de definiciones pasadas entre ambas franquicias, lo que añade un componente emocional que eleva aún más la expectativa entre aficionados y analistas.
Para quienes se pregunten dónde ver el Super Bowl LX, la transmisión estará disponible a través de ESPN y Fox Sports, cadenas que ofrecerán una cobertura completa del evento, con análisis previo, narración en vivo y cada detalle del encuentro.
El partido arrancará a las 17:30 horas, momento en que Patriots y Seahawks saltarán al emparrillado para disputar el trofeo Vince Lombardi en una noche que promete quedar grabada en la memoria de la NFL.