El Super Bowl dispara el consumo de comida en EE. UU.

El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto de Estados Unidos, sino también una de las jornadas de mayor consumo de alimentos en todo el país. De acuerdo con un sondeo realizado por el portal Hungry Fan, millones de personas convierten el domingo del Gran Juego en una auténtica celebración gastronómica. El impacto es tan grande que, incluso, se refleja al día siguiente: cerca del 13 % de los aficionados encuestados admitió no asistir a su trabajo el lunes posterior al Super Bowl, una cifra que equivale a aproximadamente 17 millones de personas en todo el país.
El alto ausentismo laboral tiene una explicación clara: el Super Bowl se vive como una experiencia que va mucho más allá del partido. La combinación de largas horas frente al televisor, reuniones sociales y un consumo excesivo de comida y bebida convierte la noche en un verdadero maratón. En conjunto, los estadounidenses gastan alrededor de 14.800 millones de dólares en alimentos, bebidas y artículos relacionados con la celebración del evento, una cifra que ilustra la magnitud del fenómeno.
¿Cuánta comida se llega a consumir en un Super Bowl?
Uno de los productos estrella del Super Bowl es el queso. Durante este solo día se consumen aproximadamente 88 millones de libras, con un gasto estimado de 4.500 millones de dólares. El queso aparece en múltiples presentaciones, desde salsas y nachos hasta pizzas y tablas de aperitivos. Para dimensionar este consumo, basta señalar que la cantidad total sería suficiente para cubrir por completo un estadio de fútbol americano de extremo a extremo con una notable profundidad.
La cerveza también ocupa un lugar central en la celebración. Las estimaciones indican que durante el Super Bowl se consumen alrededor de 325,5 millones de galones de cerveza, lo que representa un gasto cercano a los 1.300 millones de dólares, sin contar otras bebidas alcohólicas. En términos visuales, esta cantidad alcanzaría para llenar casi 500 piscinas olímpicas, una comparación que ayuda a comprender la escala del consumo.
Los bocadillos salados son otro componente esencial del menú del Gran Juego. Entre papas fritas, pretzels, palomitas de maíz y frutos secos, se consumen decenas de miles de toneladas de snacks en una sola noche. El gasto total en este rubro supera los 387 millones de dólares, y al finalizar el partido, la mayoría de estos productos han desaparecido de las mesas de los aficionados.
Finalmente, aunque la pizza es uno de los alimentos más populares, el primer lugar en el Super Bowl lo ocupan las alitas de pollo. Se calcula que se consumen alrededor de 1.380 millones de alitas durante el evento, con un gasto que supera los 2.000 millones de dólares. Estas cifras confirman que el Super Bowl se ha consolidado como el día de mayor consumo alimentario del año en Estados Unidos, una tradición que combina deporte, reunión social y una impresionante demostración de hábitos gastronómicos.