 Ganadores TikTok Awards México 2026: Momentos Destacados
Farándula

TikTok Awards México 2026: los ganadores y momentos que marcaron la noche

Los TikTok Awards México 2026 ya tienen a sus ganadores y la ceremonia fue una verdadera fiesta digital con actuaciones memorables de Yeri Mua, Julieta Venegas y más.

TikTok Awards 2026, Redes sociales
TikTok Awards 2026 / FOTO: Redes sociales

Los TikTok Awards México 2026 celebraron este 29 de enero, desde la Ciudad de México, la creatividad y el impacto de los creadores que dominan las tendencias dentro de la plataforma. La gala reunió a lo mejor del contenido digital, destacando no solo a los ganadores sino también presentaciones musicales que encendieron al público presente y a quienes siguieron el evento vía streaming.

La transmisión en vivo comenzó a las 19:00 horas con la TikTok Carpet, seguida de la ceremonia oficial a las 20:00 horas, disponible a través de la cuenta @tiktoklatamy con una retransmisión de 24 horas para quienes no pudieron seguirla en tiempo real.

Los ganadores de los TikTok Awards México 2026

A continuación, la lista completa de categorías y sus respectivos ganadores anunciados durante la gala:

@tiktoklatam

¡Felicidades! @aazulraya ganaste el premio Revelación del año #TikTokAwardsMX 👑👀

♬ sonido original - TikTok en español

·         Revelación del Año: @aazulraya

·         TikTok Inspira: @bastiandelfin

·         Aprende en TikTok: @morisdieck

·         Master del Entretenimiento: @plano_cinema

·         MVP del Deporte: @gusbol_

·         Canción del Año: "La Cuadrada", de @belindatok y @titodoublep

·         Artista del Año: @alan.arrieeta

·         TikTok del Año: @brauliorodrg

·         Creador del Año: @soyaldooo

·         Creador TikTok LIVE del Año: @srpulsera2.0

@tiktoklatam

¡Muy iconic, @MorisDieck! Felicidades por tu premio Aprende en TikTok #TikTokAwardsMX 👑💖

♬ sonido original - TikTok en español

Estos creadores se impusieron entre un grupo de nominados que incluyó a algunos de los perfiles más influyentes de la plataforma, destacando tanto por su creatividad como por el impacto de su contenido.

Momentos musicales que marcaron la noche

Una de las partes más esperadas de la velada fueron las presentaciones en vivo que combinaron distintos estilos musicales y generaciones:

Yeri Mua, nominada por "Canción del Año" con "Avión Privado", encendió al público con una presentación que mezcló urbano y performance visual, reafirmando su presencia musical dentro y fuera de TikTok.

@zapatitovlogs

NUEVA SONGGGG DE @Yeri MUA #tiktokawards2026 #tiktok #viralvideo #fyp

♬ Cycle Syncing Frequency - Still Haven

Julieta Venegas ofreció uno de los momentos más emotivos de la noche, conectando con nuevas generaciones y recordando por qué su música sigue vigente en la plataforma.

El Bogueto también subió al escenario con una actuación enérgica, celebrando junto al público su estilo urbano y su reciente reconocimiento como artista destacado del año.

Otras apariciones incluyeron colaboraciones sorpresa y momentos de interacción con la audiencia digital que reforzaron la naturaleza participativa de los TikTok Awards.

TikTok Awards México 2026: los ganadores y momentos que marcaron la noche
Emisoras  Escúchanos