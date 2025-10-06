 Deanna Melillo luce sus curvas en sexy atuendo
Farándula

La creadora de contenido Deanna Melillo presume sus nuevas curvas en sexy atuendo desde el mar

La influencer, que recientemente se sometió a un nuevo retoque estético, atraviesa una etapa especial en su vida mientras prepara su boda con su pareja.

Deanna Melillo, Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo

La creadora de contenido Deanna Melillo volvió a causar sensación en redes sociales tras compartir una sexy fotografía desde el mar. En la postal, se le ve disfrutando del sol, la arena y la brisa del océano, posando de una manera muy sexy.

La imagen, publicada en su cuenta oficial de Instagram, vino acompañada de un texto que conquistó a sus miles de seguidores. La publicación rápidamente acumuló miles de likes y comentarios, con mensajes que destacaban su figura y el encanto natural que proyecta frente a la cámara.

Melillo, quien se ha convertido en una de las influencers guatemaltecas más seguidas, demuestra una vez más por qué su presencia digital no pasa desapercibida. Hace apenas unos días, la joven sorprendió a su comunidad al confirmar que se sometió a un nuevo retoque estético, decisión que generó curiosidad entre sus más de 400 mil seguidores.

Si bien no reveló detalles específicos sobre el procedimiento, los comentarios en sus más recientes publicaciones destacan un cambio visible en su rostro y figura, algo que muchos catalogaron como "un acierto total".

Más de Deanna Melillo

Su autenticidad y confianza han sido clave para mantener una conexión sólida con su audiencia, lo que también la ha llevado a convertirse en imagen de varias marcas reconocidas que apuestan por su estilo fresco y elegante. Además de su activa vida profesional, Deanna Melillo atraviesa una de las etapas más especiales de su vida: la preparación de su boda con su pareja Josy.

En varias historias recientes, ha compartido pequeños adelantos de lo que será el gran día, incluyendo detalles de la decoración, el vestido y los planes de luna de miel.

Esme La Chapina y Kaeelen Garcia sorprenden con sensual anuncio

Las modelos de onlyfans guatemaltecos sorprendieron a sus fanáticos con el clip que colgaron en sus redes.

Sus seguidores no han dudado en enviarle mensajes de cariño y felicitaciones, celebrando tanto su crecimiento personal como su evolución profesional. Con su mezcla de belleza, autenticidad y carisma, Deanna Melillo continúa posicionándose como una de las figuras más queridas de las redes sociales.

