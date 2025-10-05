Esme La Chapina y Kaeelen García: Anuncio Sensual

Las creadoras de contenido Esme La Chapina y Kaeelen García volvieron a convertirse en tema de conversación luego de compartir un video en conjunto. En la publicación, ambas aparecen luciendo atuendos muy sensuales mientras lanzan un reto a sus miles de seguidores:
"Si este video llega a 500 mil likes, hacemos colaboración para el azul", escribieron en la descripción. El clip, que circula principalmente en Instagram y TikTok, acumula miles de reproducciones y comentarios, generando expectativa entre los fans que esperan ver si alcanzan la meta prometida.
Esme La Chapina, cuyo nombre real se mantiene en reserva, es una influencer guatemalteca que ha ganado notoriedad por su figura escultural y carisma frente a la cámara. En Instagram supera los 200 mil seguidores, quienes siguen de cerca sus rutinas de ejercicio, sesiones fotográficas y atrevidos looks.
Su contenido suele combinar sensualidad con humor y mensajes de empoderamiento femenino, lo que la ha convertido en una de las figuras más populares del país. Por su parte, Kaeelen García ha alcanzado más de un millón de seguidores gracias a su presencia en plataformas como OnlyFans e Instagram.
Más de Esme La Chapina y Kaeelen Garcia
Con un estilo más audaz y provocador, la modelo ha sabido conquistar tanto al público nacional como internacional, consolidándose como una de las creadoras más influyentes del ámbito digital guatemalteco. El anuncio de una posible colaboración entre ambas figuras guatemaltecas ha encendido las redes.
Los seguidores esperan con ansias ver si cumplirán su promesa y qué tipo de contenido preparan para "el azul", término que muchos interpretan como una referencia a OnlyFans. Mientras tanto, el video colgado en redes continúa acumulando likes y comentarios a gran velocidad.
De alcanzar los 500 mil, sin duda marcará un nuevo capítulo en la carrera de Esme La Chapina y Kaeelen García, dos de las personalidades más comentadas del entretenimiento digital en Guatemala. Recordemos que ambas han sorprendido con sus contenidos en OnlyFans.