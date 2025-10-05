 Esme La Chapina y Kaeelen García: Anuncio Sensual
Farándula

Esme La Chapina y Kaeelen Garcia sorprenden con sensual anuncio

Las modelos de onlyfans guatemaltecos sorprendieron a sus fanáticos con el clip que colgaron en sus redes.

Compartir:
Esme La Chapina, Esme La Chapina
Esme La Chapina / FOTO: Esme La Chapina

Las creadoras de contenido Esme La Chapina y Kaeelen García volvieron a convertirse en tema de conversación luego de compartir un video en conjunto. En la publicación, ambas aparecen luciendo atuendos muy sensuales mientras lanzan un reto a sus miles de seguidores:

"Si este video llega a 500 mil likes, hacemos colaboración para el azul", escribieron en la descripción. El clip, que circula principalmente en Instagram y TikTok, acumula miles de reproducciones y comentarios, generando expectativa entre los fans que esperan ver si alcanzan la meta prometida.

Esme La Chapina, cuyo nombre real se mantiene en reserva, es una influencer guatemalteca que ha ganado notoriedad por su figura escultural y carisma frente a la cámara.  En Instagram supera los 200 mil seguidores, quienes siguen de cerca sus rutinas de ejercicio, sesiones fotográficas y atrevidos looks.

Su contenido suele combinar sensualidad con humor y mensajes de empoderamiento femenino, lo que la ha convertido en una de las figuras más populares del país. Por su parte, Kaeelen García ha alcanzado más de un millón de seguidores gracias a su presencia en plataformas como OnlyFans e Instagram.

Más de Esme La Chapina y Kaeelen Garcia

Con un estilo más audaz y provocador, la modelo ha sabido conquistar tanto al público nacional como internacional, consolidándose como una de las creadoras más influyentes del ámbito digital guatemalteco. El anuncio de una posible colaboración entre ambas figuras guatemaltecas ha encendido las redes.

Los seguidores esperan con ansias ver si cumplirán su promesa y qué tipo de contenido preparan para "el azul", término que muchos interpretan como una referencia a OnlyFans. Mientras tanto, el video colgado en redes continúa acumulando likes y comentarios a gran velocidad.

Modelo guatemalteca de Onlyfans desata la locura al dejarse ven en público en diminuta lencería

Kaeelen García dejo con la boca abierta a sus miles de fanáticos con el clip que compartió en redes.

De alcanzar los 500 mil, sin duda marcará un nuevo capítulo en la carrera de Esme La Chapina y Kaeelen García, dos de las personalidades más comentadas del entretenimiento digital en Guatemala. Recordemos que ambas han sorprendido con sus contenidos en OnlyFans.

En Portada

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguatet
Nacionales

Evacúan casas por crecidas en ríos Guacalate y Achiguate

07:36 AM, Oct 05
Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos t
Internacionales

Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos

07:48 AM, Oct 05
Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravot
Deportes

Detienen al exfutbolista mexicano Omar Bravo

08:48 AM, Oct 05
WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujerest
Farándula

WOMO 2025: el evento que celebra la fuerza, bienestar y conexión de las mujeres

08:55 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridLiga NacionalSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos