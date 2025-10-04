 Kaeelen García de OnlyFans causa furor en lencería
Modelo guatemalteca de Onlyfans desata la locura al dejarse ven en público en diminuta lencería

Kaeelen García dejo con la boca abierta a sus miles de fanáticos con el clip que compartió en redes.

Kaeelen García, Instagram
Kaeelen García / FOTO: Instagram

La modelo guatemalteca Kaeelen García ha vuelto a estar en boca de todos luego de compartir un video que rápidamente se hizo viral en sus redes sociales. La joven, reconocida por su éxito en plataformas digitales y su presencia en OnlyFans, apareció utilizando un enterizo transparente.

La prenda dejaba ver sin filtros su lencería, lo que desató una ola de reacciones entre sus más de un millón de seguidores en Instagram. El atuendo elegido por Kaeelen García no pasó desapercibido por sus miles de fanáticos de las redes.

Se trató de una prenda ceñida al cuerpo, confeccionada en un material translúcido que resaltaba cada detalle de su silueta.  Bajo el enterizo, la modelo lució un conjunto de lencería minimalista, lo que elevó aún más la intensidad de su propuesta visual.

La combinación de sensualidad y seguridad con la que la joven posó frente a la cámara provocó que sus seguidores llenaran la publicación de comentarios y reacciones inmediatas. El video no tardó en convertirse en tendencia. Decenas de fanáticos celebraron la audacia de la modelo, asegurando que "rompió el internet" con su contenido.

Más de Kaeelen García

Algunos la calificaron como un ícono de la sensualidad en Guatemala, mientras que otros destacaron el carisma con el que combina la provocación y el glamour en cada publicación.  Esta dualidad ha sido una de las claves de su rápido ascenso en el mundo digital, especialmente en un mercado tan competitivo como el de OnlyFans.

Actualmente, Kaeelen García supera el millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, una cifra que demuestra el impacto de su marca personal.

El anuncio musical de Massiel Carrillo desata comparaciones con OnlyFans

La guatemalteca apareció con una chaqueta totalmente abierta y sin ropa interior, como parte de la promoción de su nuevo tema.

Su habilidad para generar conversación a partir de cada publicación, sumado a su estilo audaz, la ha posicionado como una de las personalidades más comentadas en el ámbito digital.  El crecimiento constante de su comunidad también refleja cómo las redes sociales se han convertido en una plataforma clave para modelos que buscan visibilidad y éxito global.

