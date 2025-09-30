 Massiel Carrillo: Su anuncio es comparado con OnlyFans
El anuncio musical de Massiel Carrillo desata comparaciones con OnlyFans

La guatemalteca apareció con una chaqueta totalmente abierta y sin ropa interior, como parte de la promoción de su nuevo tema.

Massiel Carrillo,
Massiel Carrillo

Massiel Carrillo volvió a ser tendencia en las plataformas digitales tras publicar un atrevido video con el que promociona su más reciente sencillo "Y si volvemos?". La guatemalteca apareció en un clip con una chaqueta totalmente abierta, sin ropa interior.

Lo anterior dejó en shock a sus seguidores, quienes no dudaron en hacer comparaciones con contenido propio de OnlyFans. El material audiovisual rápidamente se viralizó, pues muchos lo catalogaron como "demasiado arriesgado" para una promoción musical.

Sin embargo, otros aplaudieron la confianza y seguridad de la artista, asegurando que logró captar la atención del público en medio de una industria cada vez más saturada de estrenos. Massiel Carrillo es conocida en Guatemala por su faceta como presentadora de televisión, en donde por varios años fue una de las caras más reconocidas de los noticieros.

Su carisma y estilo la convirtieron en una figura cercana al público, lo que le permitió abrirse paso en distintos proyectos de comunicación y entretenimiento. Con el paso del tiempo, la también modelo decidió apostar por su faceta artística y comenzó a incursionar en la música, lanzando sencillos con los que ha buscado posicionarse en la escena nacional.

Más del nuevo tema de Massiel Carrillo

Además, mantiene una sólida presencia en redes sociales, donde comparte contenido personal, profesional y, en ocasiones, publicaciones que generan gran controversia por su estilo atrevido. El tema "Y si volvemos?" es la más reciente apuesta de Carrillo, una canción que llega acompañada de una estrategia de promoción cargada de imágenes llamativas.

El clip con la chaqueta abierta fue parte de este lanzamiento, con el que la artista busca marcar un antes y un después en su carrera musical.

Lo cierto es que Massiel Carrillo vuelve a colocarse en el ojo público, no solo por su faceta de cantante, sino también por la manera en que logra generar conversación en torno a cada uno de sus proyectos.

