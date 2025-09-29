 Esme La Chapina Impacta con su Diminuta Cintura
Farándula

Esme la Chapina presume su diminuta cintura y deja en shock a sus fans

La influencer guatemalteca cautivó a sus seguidores con una ajustada licra verde que resaltó su figura.

Esme La Chapina, Esme La Chapina
Esme La Chapina / FOTO: Esme La Chapina

La joven creadora de contenido conocida como Esme La Chapina volvió a desatar furor en redes sociales. Y es que la joven compartir una serie de imágenes en las que presume su tonificada y atractiva figura.

En las fotografías aparece enfundada en una licra color verde que resalta su diminuta cintura y sus pronunciados atributos traseros, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Los comentarios no se hicieron esperar y la caja de mensajes en su cuenta de Instagram se llenó rápidamente de halagos.

Sus fanáticos destacaron lo espectacular que luce actualmente, resaltando no solo su físico, sino también la seguridad con la que posa frente a la cámara.  Muchos señalaron que Esme se ha convertido en una influencer muy atractiva y seguida de la escena digital guatemalteca.

Con más de 200 mil seguidores en Instagram, Esme La Chapina ha logrado consolidarse como una de las creadoras de contenido más comentadas en el país. Sus publicaciones suelen generar miles de interacciones, ya sea por sus llamativos atuendos, sus rutinas de estilo de vida o los fragmentos de humor que comparte para conectar con sus fanáticos.

Más de Esme La Chapina

La joven ha construido una comunidad fiel que la sigue de cerca en cada una de sus apariciones digitales.  Su carisma, espontaneidad y la manera en la que presume su estilo personal la han convertido en referente de conversación, especialmente en plataformas donde la autenticidad marca la diferencia.

Esme se describe como una mujer auténtica, alegre y orgullosa de sus raíces guatemaltecas.  Nació y creció en el país, y en poco tiempo pasó de compartir videos sencillos a posicionarse como una influencer con gran alcance.

A través de su cuenta, suele publicar contenidos relacionados con tendencias, retos virales y fotografías que destacan su figura, lo que le ha valido múltiples menciones en medios digitales. Además de su presencia en Instagram, también ha incursionado en otras plataformas, donde continúa sumando seguidores.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
