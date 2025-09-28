 Mayor Eclipse Solar del Siglo: Sol Desaparecerá 6 Minutos
Tendencias

El Sol desaparecerá durante 6 minutos en el mayor eclipse solar del siglo; consulte la fecha

La NASA confirmó que el fenómeno tendrá una duración de 6 minutos y 22 segundos y podrá observarse en varios continentes.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos / pixabay
Eclipse / FOTO:

El cielo se prepara para un espectáculo único que marcará la historia de la astronomía moderna.  Será el próximo 2 de agosto de 2027 cando ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI.

El evento que tendrá una duración de 6 minutos y 22 segundos, superando a la mayoría de eclipses registrados en los últimos años. Según la NASA, este fenómeno se distinguirá por su excepcional extensión temporal, algo que ocurre cuando confluyen condiciones muy poco frecuentes.

En primer lugar, la Tierra estará en su afelio, es decir, en el punto más alejado del Sol, lo que reduce el tamaño aparente del astro.  Al mismo tiempo, la Luna se encontrará en su perigeo, el punto más cercano a nuestro planeta, proyectando una sombra mucho más amplia.

Finalmente, la trayectoria de este eclipse cruzará cerca del ecuador terrestre, lo que prolongará la fase de totalidad. El eclipse solar del 2027 tendrá un recorrido impresionante. La sombra de la Luna iniciará su trayecto en el océano Atlántico, se desplazará por el norte de África y continuará hacia el Medio Oriente hasta llegar al océano Índico.

Más del eclipse

Entre los países afortunados que presenciarán la oscuridad total se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Uno de los puntos más privilegiados será Luxor, en Egipto, donde la fase de totalidad alcanzará su máxima duración de 6 minutos y 22 segundos.

En total, la sombra recorrerá más de 15 mil kilómetros, con una velocidad estimada de 258 kilómetros por hora y una superficie de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Los expertos insisten en que este tipo de eventos debe observarse con precauciones. El uso de gafas especiales certificadas bajo la norma ISO 12312-2 será indispensable, al igual que telescopios con filtros solares.

¿Qué significa morderse los labios? Según la psicología

Un gesto tan simple como morderse los labios al hablar guarda más significado del que parece.

Únicamente durante la fase de totalidad, cuando el Sol queda completamente cubierto, es seguro mirar el cielo sin protección, y solo en la franja donde la sombra es total.

En Portada

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Accidente vial deja un fallecido en Calzada Aguilar Batres

07:56 AM, Sep 28
VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSLt
Deportes

VIDEO. Aisha Solórzano, primera guatemalteca en anotar en la NWSL

07:00 AM, Sep 28
Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertost
Internacionales

Estampida en mitin político de famoso actor deja 40 muertos

08:37 AM, Sep 28
Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025t
Deportes

Sergio Chumil no logra completar la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025

07:50 AM, Sep 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos