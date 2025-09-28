Mayor Eclipse Solar del Siglo: Sol Desaparecerá 6 Minutos

El cielo se prepara para un espectáculo único que marcará la historia de la astronomía moderna. Será el próximo 2 de agosto de 2027 cando ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI.
El evento que tendrá una duración de 6 minutos y 22 segundos, superando a la mayoría de eclipses registrados en los últimos años. Según la NASA, este fenómeno se distinguirá por su excepcional extensión temporal, algo que ocurre cuando confluyen condiciones muy poco frecuentes.
En primer lugar, la Tierra estará en su afelio, es decir, en el punto más alejado del Sol, lo que reduce el tamaño aparente del astro. Al mismo tiempo, la Luna se encontrará en su perigeo, el punto más cercano a nuestro planeta, proyectando una sombra mucho más amplia.
Finalmente, la trayectoria de este eclipse cruzará cerca del ecuador terrestre, lo que prolongará la fase de totalidad. El eclipse solar del 2027 tendrá un recorrido impresionante. La sombra de la Luna iniciará su trayecto en el océano Atlántico, se desplazará por el norte de África y continuará hacia el Medio Oriente hasta llegar al océano Índico.
Más del eclipse
Entre los países afortunados que presenciarán la oscuridad total se encuentran España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Uno de los puntos más privilegiados será Luxor, en Egipto, donde la fase de totalidad alcanzará su máxima duración de 6 minutos y 22 segundos.
En total, la sombra recorrerá más de 15 mil kilómetros, con una velocidad estimada de 258 kilómetros por hora y una superficie de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Los expertos insisten en que este tipo de eventos debe observarse con precauciones. El uso de gafas especiales certificadas bajo la norma ISO 12312-2 será indispensable, al igual que telescopios con filtros solares.
Únicamente durante la fase de totalidad, cuando el Sol queda completamente cubierto, es seguro mirar el cielo sin protección, y solo en la franja donde la sombra es total.