 Morderse los labios: significado psicológico
Tendencias

¿Qué significa morderse los labios? Según la psicología

Un gesto tan simple como morderse los labios al hablar guarda más significado del que parece.

Compartir:
Labios, Labios
Labios / FOTO: Labios

El lenguaje corporal juega un papel fundamental en la forma en la que nos comunicamos y revela aspectos que muchas veces permanecen ocultos tras las palabras.  Uno de los gestos más comunes, pero también más significativos, es el de morderse los labios mientras se habla.

Cabe destacar que, dicha acción según la psicología, interpreta de diferentes maneras según el contexto. De acuerdo con especialistas, este gesto suele estar relacionado con nerviosismo, ansiedad o autocontrol.

En muchos casos, las personas lo hacen de manera inconsciente, como una manera de liberar tensión o de evitar expresar algo que prefieren mantener en silencio.  No obstante, dependiendo del labio que se muerda y de la intensidad con la que se realice, el significado puede variar.

Morderse el labio inferior es la señal más frecuente y puede tener dos lecturas principales. Si se hace de manera suave y acompañada de contacto visual o sonrisas, suele asociarse con atracción o interés romántico.

Más del significado de morderse los labios

En cambio, cuando la mordida es más fuerte, se interpreta como un reflejo de preocupación o incomodidad ante la situación. Por su parte, el gesto de morderse el labio superior es menos habitual, pero generalmente está vinculado a la concentración, la tensión o la necesidad de contener palabras que podrían generar conflicto.

En ambos casos, los psicólogos advierten que el contexto y otros gestos del cuerpo son determinantes para entender el verdadero significado. Los expertos destacan que la diferencia entre nerviosismo y atracción radica en la intensidad del gesto y el momento en el que ocurre.

Gamer encuentra una RTX 5090 chapad en oro y el precio lo deja totalmente sorprendido

Un gamer encontró en una tienda de Estados Unidos una RTX 5090 muy especial: está chapada en oro y tiene la firma de Jensen Huang.

En situaciones sociales o laborales, morderse los labios suele asociarse con timidez o estrés. En entornos más íntimos, el mismo gesto puede indicar coqueteo o deseo. El análisis del lenguaje no verbal permite comprender mejor no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos.

Reconocer por qué realizamos ciertos movimientos puede ayudar a mejorar la comunicación, reforzar la empatía y generar vínculos más sólidos.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos