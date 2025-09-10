 Gamer descubre RTX 5090 dorada y se sorprende
Gamer encuentra una RTX 5090 chapad en oro y el precio lo deja totalmente sorprendido

Un gamer encontró en una tienda de Estados Unidos una RTX 5090 muy especial: está chapada en oro y tiene la firma de Jensen Huang.

La comunidad gamer se sorprendió esta semana luego de que un usuario encontrara en una tienda de Estados Unidos una RTX 5090 muy distinta a las habituales. Y es que la consola estaba chapada en oro de 24 quilates y con la firma de Jensen Huang, CEO de NVIDIA.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y desató toda clase de comentarios entre los aficionados a la tecnología. El modelo corresponde a la ASUS ROG Astral RTX 5090 Dhahab OC Edition, una versión especial que fue presentada en Arabia Saudí como un artículo de lujo y de edición limitada.

NVIDIA - NVIDIA

Su característica más llamativa es el recubrimiento en oro, detalle que la convierte no solo en una tarjeta gráfica de alto rendimiento, sino en un objeto de colección reservado para muy pocos. De acuerdo con medios internacionales, esta GPU fue comercializada en Medio Oriente con un precio cercano a los 29 999 riales saudíes, es decir, alrededor de 8 000 dólares.

Sin embargo, especialistas consideran que el valor real podría ser mucho mayor en el mercado secundario, debido a su rareza y al hecho de contar con la firma del máximo representante de NVIDIA.

NVIDIA que vale oro

La historia se hizo viral gracias a un usuario de Reddit, quien compartió la fotografía de la tarjeta gráfica dentro de una vitrina de exhibición.  El hecho despertó dudas sobre cómo un modelo exclusivo de Arabia Saudí terminó en territorio estadounidense.

Versiones señalan que la pieza habría sido adquirida en una subasta benéfica y posteriormente puesta a la venta en la tienda donde fue vista. Incluso se menciona que el comprador original recibió junto con la tarjeta una litografía conmemorativa firmada, lo que refuerza el carácter único de esta RTX 5090.

La comunidad gamer reaccionó con asombro y humor ante la noticia. Algunos compararon la tarjeta con un "Pokémon shiny", mientras que otros la calificaron como un "error de Matrix".

