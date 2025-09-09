 Apple presenta iPhone 17, Air y novedades en evento
Tecnología

Apple revoluciona con el iPhone 17, iPhone Air y nuevos dispositivos en su evento 2025

Apple presentó en su evento 2025 una nueva generación de dispositivos que promete transformar la experiencia tecnológica.

Apple, Apple
Apple / FOTO: Apple

Apple volvió a captar la atención mundial con su esperado Apple Event 2025, denominado "Awe Dropping". Durante el show presentó la nueva generación de iPhone junto con audífonos y relojes inteligentes que prometen marcar tendencia en la industria tecnológica.

El anuncio más esperado fue la llegada de la familia iPhone 17, encabezada por el iPhone Air, el dispositivo más delgado fabricado hasta ahora por la compañía, con apenas 5.6 mm de grosor. Elaborado con "spacecraft titanium", busca ofrecer máxima resistencia con un diseño ultraligero.

Su pantalla de 6.5 pulgadas lo convierte en una opción elegante y potente, con un precio inicial de 999 dólares en el mercado internacional. El modelo base iPhone 17 mantiene la apuesta por un desempeño robusto, mientras que el iPhone 17 Pro destaca por incorporar mejoras en las cámaras, batería y procesamiento.

Las preventas comenzarán el 12 de septiembre y su disponibilidad global está prevista para el 19 del mismo mes. Otro de los grandes anuncios fueron los AirPods Pro 3, que llegan con mejoras significativas en la cancelación activa de ruido, considerada la más avanzada del mercado.

Más novedades de Apple

Además, incorporan cinco tamaños de puntas para adaptarse a cada usuario, así como funciones innovadoras como traducción en tiempo real y monitoreo de frecuencia cardíaca.  Su precio oficial es de 249 dólares y estarán disponibles a partir del 19 de septiembre, según detallaron.

La compañía también renovó su gama de relojes inteligentes con el lanzamiento del Apple Watch Series 11, que incluye detección de hipertensión y conectividad 5G.

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

La función que permite compartir publicaciones y reels de otras cuentas directamente en el perfil.

El Apple Watch Ultra 3 incorpora conexión satelital para emergencias, mientras que el Apple Watch SE 3 ahora ofrece pantalla siempre activa y nuevas funciones de salud. Los precios estimados comienzan en 399 dólares para el Series 11, 799 dólares para el Ultra 3 y 249 dólares para el SE 3.

Emisoras  Escúchanos