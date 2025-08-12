 Guía del Repost de Instagram: Cómo Usarlo
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

La función que permite compartir publicaciones y reels de otras cuentas directamente en el perfil.

Compartir:
Instagram, Instagram
Instagram / FOTO: Instagram

Instagram ha comenzado a implementar una de sus funciones más esperadas por los usuarios: Repost. Esta es una herramienta que permite volver a compartir publicaciones y reels de otras cuentas directamente en el perfil.

Lo anterior, es un formato muy parecido al "retweet" de X (antes Twitter) o al repost de TikTok.  La opción está disponible desde principios de agosto y su despliegue se realiza de forma progresiva en todo el mundo.

@soyjimenaconjota

NUEVA FUNCIÓN de Instagram 🤌🏼😮‍💨 ya PORFIN podemos repostear el contenido que queremos y nos gusta 💕 #instagramtips #instagram #contectcreator

♬ sonido original - Jimena con jota

La función Repost se puede utilizar únicamente con contenido publicado en cuentas públicas.  Al activarla, el contenido compartido aparecerá en una nueva pestaña llamada "Reposts", ubicada junto a las secciones de publicaciones, reels y contenido etiquetado en el perfil.

De esta manera, los seguidores y visitantes podrán acceder fácilmente a los materiales que el usuario haya decidido destacar. Para utilizar la herramienta, el procedimiento es sencillo. El usuario debe abrir la publicación o reel que desea compartir y tocar el ícono con dos flechas en forma circular, ubicado junto a los botones de "Me gusta" y comentarios.

 Más de la nueva función de Instagram

Posteriormente, puede añadir un comentario o reflexión en un cuadro de texto y confirmar la acción para que el contenido aparezca en su perfil. En caso de arrepentirse o querer eliminar un repost, basta con repetir el proceso y desactivar la opción.

Sin embargo, no todos los usuarios cuentan todavía con esta función. Si la opción no aparece, Instagram recomienda verificar que la aplicación esté actualizada a la última versión disponible en Google Play Store o App Store.

Los Power Rangers aterrizan en Fortnite con skins, emotes y mucho más

Fortnite revive la nostalgia de los años 90 con la llegada de los Power Rangers a su nueva temporada.

También es posible que la herramienta aún no esté habilitada en la cuenta, debido a que la compañía realiza un lanzamiento gradual a nivel global. Entre las ventajas de Repost destacan la posibilidad de dar visibilidad a publicaciones ajenas sin recurrir a capturas de pantalla o aplicaciones externas.

Además de la garantía de que el autor original siempre será mencionado, lo que fomenta la atribución de crédito.

En Portada

Hogar Seguro: Penas de hasta 25 años de prisión y orden para investigar al expresidente Moralest
Nacionales

Hogar Seguro: Penas de hasta 25 años de prisión y orden para investigar al expresidente Morales

01:39 PM, Ago 12
Aficionados de Selección Nacional se quejan de la venta de boletos t
Deportes

Aficionados de Selección Nacional se quejan de la venta de boletos

02:00 PM, Ago 12
Arévalo se pronuncia por ataque contra diputado t
Nacionales

Arévalo se pronuncia por ataque contra diputado

11:01 AM, Ago 12
Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciariost
Nacionales

Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciarios

08:09 AM, Ago 12

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos