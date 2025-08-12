Guía del Repost de Instagram: Cómo Usarlo

Instagram ha comenzado a implementar una de sus funciones más esperadas por los usuarios: Repost. Esta es una herramienta que permite volver a compartir publicaciones y reels de otras cuentas directamente en el perfil.
Lo anterior, es un formato muy parecido al "retweet" de X (antes Twitter) o al repost de TikTok. La opción está disponible desde principios de agosto y su despliegue se realiza de forma progresiva en todo el mundo.
@soyjimenaconjota
NUEVA FUNCIÓN de Instagram 🤌🏼😮💨 ya PORFIN podemos repostear el contenido que queremos y nos gusta 💕 #instagramtips #instagram #contectcreator♬ sonido original - Jimena con jota
La función Repost se puede utilizar únicamente con contenido publicado en cuentas públicas. Al activarla, el contenido compartido aparecerá en una nueva pestaña llamada "Reposts", ubicada junto a las secciones de publicaciones, reels y contenido etiquetado en el perfil.
De esta manera, los seguidores y visitantes podrán acceder fácilmente a los materiales que el usuario haya decidido destacar. Para utilizar la herramienta, el procedimiento es sencillo. El usuario debe abrir la publicación o reel que desea compartir y tocar el ícono con dos flechas en forma circular, ubicado junto a los botones de "Me gusta" y comentarios.
Más de la nueva función de Instagram
Posteriormente, puede añadir un comentario o reflexión en un cuadro de texto y confirmar la acción para que el contenido aparezca en su perfil. En caso de arrepentirse o querer eliminar un repost, basta con repetir el proceso y desactivar la opción.
Sin embargo, no todos los usuarios cuentan todavía con esta función. Si la opción no aparece, Instagram recomienda verificar que la aplicación esté actualizada a la última versión disponible en Google Play Store o App Store.
También es posible que la herramienta aún no esté habilitada en la cuenta, debido a que la compañía realiza un lanzamiento gradual a nivel global. Entre las ventajas de Repost destacan la posibilidad de dar visibilidad a publicaciones ajenas sin recurrir a capturas de pantalla o aplicaciones externas.
Además de la garantía de que el autor original siempre será mencionado, lo que fomenta la atribución de crédito.