Power Rangers en Fortnite: Skins y Emotes Nuevos

Fortnite continúa ampliando su universo de colaboraciones con la llegada de los Power Rangers, una franquicia que marcó a varias generaciones. La alianza incluye skins, emotes, desafíos y sorpresas que estarán disponibles desde el inicio de la Temporada 4 del Capítulo 6, llamada Shock Explosivo.
La actualización 37.00 permite a los jugadores transformarse en los icónicos Rangers Rojo, Azul, Amarillo, Rosa y Negro, con diseños fieles a la serie original. El Pase de Batalla también incluye al legendario Green/White Ranger como recompensa en el nivel 100, mientras que el Dino Megazord se desbloqueará como skin secreta a mitad de temporada.
Epic Games ha incorporado emotes especiales como "Go Go Power Rangers" y "It’s Morphin’ Time", ambos con animaciones personalizadas y la clásica canción que acompaña a estos héroes. Además, la versión Redux del famoso tema podrá adquirirse como Jam Track, permitiendo que los jugadores revivan la experiencia nostálgica durante las partidas.
Para anunciar la colaboración, se presentó un tráiler con estética tokusatsu, característico de las producciones japonesas de acción real, que evocó el estilo de los años 90. Según la comunidad, podría haberse grabado en Vasquez Rocks, un escenario icónico que formó parte de episodios de la serie original.
Antes del estreno oficial, Fortnite organizó la Copa Power Ranger Rosa y la Copa Power Ranger Rojo el 6 de agosto, en las que los jugadores compitieron para ganar las skins de forma anticipada, además de grafitis exclusivos.
Para participar, fue necesario activar la autenticación de dos pasos, tener un nivel de cuenta mínimo de 30 y ser mayor de 13 años.
La temática central de la temporada continúa con la invasión insectoide. Se han añadido nuevas ubicaciones como "La Colmena" y "Ruina de Rangers", armas inéditas como el Enjambre Explosivo y vehículos como el Choppa Hammerhead. Los desafíos temáticos permitirán desbloquear recompensas adicionales durante toda la temporada.