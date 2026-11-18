El reconocido cantante puertorriqueño Don Omar anunció su esperado concierto en Guatemala, que será parte de su gira The Last King World Tour por Latinoamérica. Los fanáticos en el país ya mostraron su entusiasmo en redes sociales tras conocer los primeros detalles sobre la llegada del artista.
El show de Don Omar en Guatemala se realizará en el estadio Cementos Progreso el 18 de noviembre de 2027. La preventa de boletos está programada para el jueves 19 de noviembre de 2026.
Para participar en la preventa es necesario registrarse previamente en www.donomar.com.
Quienes completen el registro recibirán un código de acceso vía correo electrónico, aunque este código no garantiza la disponibilidad de boletos, por lo que se recomienda ingresar lo antes posible el día de la preventa.
Estos son los precios anunciados para las distintas localidades:
- General: Q550
- Preferencia y Tribuna: Q780
- Platea: Q1,650
- Mesa Black: Q1,450
- Mesa Platinum: Q1,990
A los precios anteriores se debe sumar el cargo por servicio de ticketera. Los boletos estarán disponibles a través de la página eticket.gt.
Más detalles
La productora también detalló los beneficios que recibirán quienes compren boletos en las localidades Kingdom VIP.
La entrada Kingdom VIP 2, con un precio de Q2,300, incluye acceso a zona exclusiva, ingreso anticipado al recinto, un póster y una camiseta oficial de la gira.
Por su parte, Kingdom VIP 1, que tendrá un costo de Q4,140, ofrece acceso a zona exclusiva e ingreso anticipado, además de un kit de regalo que incluye un CD, un póster, una camiseta y una tote bag.
Ambos paquetes VIP tienen localidades sin numeración y el ingreso será por orden de llegada. La productora aclaró que estos beneficios no incluyen la participación ni el encuentro con el artista.
El espectáculo será habilitado para personas mayores de 12 años.