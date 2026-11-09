 Concierto de Shakira en Guatemala tras 16 años de espera
Farándula

¡Después de 16 años! Confirman concierto de Shakira en Guatemala

La cantante colombiana volverá a Guatemala después de 16 años, como parte de su gira latinoamericana prevista para 2027.

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Shakira / FOTO: Shakira
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Guatemala se prepara para recibir nuevamente a Shakira, la productora Fénix Entertainment confirmó que el país forma parte de la gira latinoamericana de la artista colombiana. Se trata de una noticia que ha despertado la emoción de sus seguidores, quienes esperan verla de nuevo sobre un escenario guatemalteco.

Mediante una publicación en redes sociales, la productora anunció la inclusión de Guatemala en el recorrido de la intérprete de éxitos como Hips Don't Lie, Antología, Waka Waka y Monotonía.  El anuncio también contempla a Costa Rica, por lo que, hasta el momento, ambos países son los únicos de Centroamérica mencionados en esta confirmación.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que esta presentación marcaría el regreso de Shakira a Guatemala después de su última visita en 2011.  Desde entonces, sus admiradores han esperado una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de sus canciones y de su característico espectáculo.

Ahora, la posibilidad de verla nuevamente en el país cobra fuerza con el anuncio de Fénix Entertainment, que ha colocado a Guatemala dentro de los destinos de su próxima etapa latinoamericana. La noticia también representa una oportunidad para que nuevas generaciones de seguidores puedan disfrutar por primera vez de un concierto de la artista en territorio guatemalteco.

Más de la llegada de Shakira

Aunque la confirmación de Guatemala ya generó expectativas, todavía no se ha anunciado la fecha exacta del concierto, el recinto donde se realizará ni los detalles sobre la venta de entradas. Sin embargo, se espera que la presentación forme parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, durante 2027.

Por ahora, los seguidores deberán estar pendientes de los próximos comunicados de la productora para conocer cuándo llegará la colombiana y cómo podrán adquirir sus boletos.

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La gira Las Mujeres Ya No Lloran acompaña una de las etapas más comentadas de la carrera de Shakira, quien ha conectado con millones de personas a través de su música y de canciones que han marcado distintas generaciones.

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