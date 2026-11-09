Kandy Ovalle deslumbra con su nueva colección deportiva

La guatemalteca Kandy Ovalle presentó dos nuevas propuestas para su colección deportiva y compartió fotografías que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores en redes sociales. La joven anunció el lanzamiento de dos nuevos colores, CANDY y ÉBANO, una propuesta que busca combinar estilo, elegancia y comodidad para quienes disfrutan de vestir prendas deportivas sin dejar de lado las tendencias de moda.
Para dar a conocer las nuevas tonalidades, Kandy Ovalle publicó varias fotografías en sus plataformas digitales, donde lució los conjuntos y presumió su figura de infarto. Las imágenes permitieron apreciar los detalles de las prendas y las características de esta nueva propuesta.
La colección apuesta por diseños versátiles que pueden utilizarse tanto para realizar actividades físicas como para crear looks cómodos y modernos en diferentes ocasiones. A través de su publicación, la guatemalteca destacó que las nuevas prendas son elegantes y versátiles, además de estar diseñadas para lucir increíbles sin sacrificar la comodidad.
Cada conjunto incluye tres piezas: jacket, top y leggings, una combinación que permite crear un atuendo deportivo completo y coordinado. Su diseño busca ofrecer una alternativa para quienes desean sentirse cómodas mientras mantienen un estilo moderno.
Los dos nuevos colores son los protagonistas de este lanzamiento de Kandy Ovalle
CANDY aporta una propuesta fresca y llamativa, mientras que ÉBANO ofrece una alternativa sobria y elegante para quienes prefieren tonalidades más clásicas. Con estas incorporaciones, Kandy Ovalle amplía las opciones disponibles en su colección de prendas deportivas y apuesta por diseños que combinan funcionalidad y estilo.
Las fotografías compartidas por la joven guatemalteca se convirtieron en la carta de presentación de esta nueva propuesta, mostrando cómo lucen los conjuntos y destacando los detalles de cada una de las piezas.
De esta manera, Kandy Ovalle continúa apostando por la moda deportiva con opciones que buscan acompañar diferentes estilos de vida, demostrando que la comodidad y la elegancia pueden formar parte de un mismo conjunto.