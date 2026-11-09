Hijo de Arnold Schwarzenegger sorprende en culturismo

El nombre de Joseph Baena vuelve a llamar la atención en el mundo del espectáculo y el deporte. El hijo del reconocido actor y exculturista Arnold Schwarzenegger consiguió posicionarse entre los cinco mejores competidores durante su debut profesional en el culturismo natural, un logro que también despierta el orgullo de sus raíces guatemaltecas.
El joven de 29 años participó el pasado 7 de noviembre en el INBA/PNBA Pro/Am World Cup, celebrado en El Segundo, California, donde compitió en la categoría Classic Physique Open.
Esta presentación marcó su primera participación como atleta profesional dentro de la Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA). Baena compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde expresó su satisfacción por el resultado obtenido.
Según explicó, su principal objetivo era conseguir un lugar entre los cinco primeros, una meta que finalmente logró alcanzar. El fisicoculturista también aseguró que llegó en mejores condiciones físicas que en su competencia anterior y describió la jornada como una experiencia increíble y especialmente emotiva.
Más del hijo de Arnold Schwarzenegger,
Aunque muchos lo identifican por ser hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena también tiene raíces guatemaltecas por parte de su madre, Mildred Patricia Baena. Su historia familiar salió a la luz en 2011, cuando se conoció que Joseph era hijo del protagonista de Terminator y de quien trabajaba como empleada doméstica en el hogar de la familia Schwarzenegger.
La revelación provocó una gran controversia mediática y terminó influyendo en la separación del actor y Maria Shriver. A diferencia de su famoso padre, Joseph ha decidido conservar el apellido Baena, una decisión sobre la que ha hablado públicamente y que forma parte de su identidad.
El interés de Joseph por el fisicoculturismo comenzó durante su etapa universitaria, cuando Arnold le regaló una enciclopedia especializada en este deporte. Ese obsequio despertó su curiosidad por el entrenamiento con pesas, la alimentación saludable y el funcionamiento del cuerpo humano.
Con el paso de los años, ambos han compartido entrenamientos en el Gold's Gym de Venice Beach, California. Joseph incluso ha descrito a su padre como uno de sus mejores compañeros de gimnasio.