 Hijo de Arnold Schwarzenegger sorprende en culturismo
Farándula

¡De madre guatemalteca! Hijo de Arnold Schwarzenegger sorprende con inesperado logro en el culturismo

Joseph Baena, hijo del legendario actor y de una madre guatemalteca, sorprendió al conseguir un destacado resultado en su debut profesional como fisicoculturista.

Compartir:
Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger / FOTO: Arnold Schwarzenegger
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El nombre de Joseph Baena vuelve a llamar la atención en el mundo del espectáculo y el deporte.  El hijo del reconocido actor y exculturista Arnold Schwarzenegger consiguió posicionarse entre los cinco mejores competidores durante su debut profesional en el culturismo natural, un logro que también despierta el orgullo de sus raíces guatemaltecas.

El joven de 29 años participó el pasado 7 de noviembre en el INBA/PNBA Pro/Am World Cup, celebrado en El Segundo, California, donde compitió en la categoría Classic Physique Open.

Esta presentación marcó su primera participación como atleta profesional dentro de la Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA). Baena compartió la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde expresó su satisfacción por el resultado obtenido.

Según explicó, su principal objetivo era conseguir un lugar entre los cinco primeros, una meta que finalmente logró alcanzar. El fisicoculturista también aseguró que llegó en mejores condiciones físicas que en su competencia anterior y describió la jornada como una experiencia increíble y especialmente emotiva.

Más del hijo de Arnold Schwarzenegger,

Aunque muchos lo identifican por ser hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena también tiene raíces guatemaltecas por parte de su madre, Mildred Patricia Baena. Su historia familiar salió a la luz en 2011, cuando se conoció que Joseph era hijo del protagonista de Terminator y de quien trabajaba como empleada doméstica en el hogar de la familia Schwarzenegger.

La revelación provocó una gran controversia mediática y terminó influyendo en la separación del actor y Maria Shriver. A diferencia de su famoso padre, Joseph ha decidido conservar el apellido Baena, una decisión sobre la que ha hablado públicamente y que forma parte de su identidad.

¿Un miembro de BTS se casa? Esto se sabe del rumor que circula en redes sociales

Una supuesta boda de uno de los integrantes de BTS desató especulaciones entre sus seguidores.

El interés de Joseph por el fisicoculturismo comenzó durante su etapa universitaria, cuando Arnold le regaló una enciclopedia especializada en este deporte. Ese obsequio despertó su curiosidad por el entrenamiento con pesas, la alimentación saludable y el funcionamiento del cuerpo humano.

Con el paso de los años, ambos han compartido entrenamientos en el Gold's Gym de Venice Beach, California. Joseph incluso ha descrito a su padre como uno de sus mejores compañeros de gimnasio.

En Portada

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agriculturat
Nacionales

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agricultura

02:48 PM, Nov 09
Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de Españat
Nacionales

Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de España

12:42 PM, Nov 09
El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Nacionest
Deportes

El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Naciones

12:37 PM, Nov 09
Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapat
Nacionales

Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapa

01:09 PM, Nov 09
Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su trasladot
Nacionales

Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su traslado

11:05 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalPNCViolenciaReal MadridSeguridad#LaLiga65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar