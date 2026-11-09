 BTS: Rumores sobre la boda de un miembro en redes sociales
Farándula

¿Un miembro de BTS se casa? Esto se sabe del rumor que circula en redes sociales

Una supuesta boda de uno de los integrantes de BTS desató especulaciones entre sus seguidores.

Compartir:
BTS, BTS
BTS / FOTO: BTS
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un nuevo rumor sobre BTS ha generado revuelo entre las ARMY, como se conoce a los seguidores de la agrupación surcoreana.  En los últimos días, publicaciones en redes sociales comenzaron a asegurar que uno de los siete integrantes del grupo estaría próximo a contraer matrimonio, una noticia que tomó por sorpresa a los fanáticos del K-pop.

La información comenzó a circular en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, donde diferentes usuarios aseguran que la supuesta boda podría celebrarse entre diciembre de 2026 y abril de 2027. Aunque las publicaciones no presentan pruebas que respalden esta versión, el tema rápidamente despertó curiosidad y provocó numerosas reacciones entre los seguidores de la banda.

Entre las especulaciones que circulan en internet, uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Suga, cuyo nombre real es Min Yoongi. Después de que se difundiera el rumor sobre el supuesto matrimonio de un integrante de BTS, comenzaron a compartirse teorías que señalaban al cantante como el posible protagonista de esta noticia.

Sin embargo, hasta el momento no existe información verificada que confirme que Suga tenga planes de casarse o que mantenga un compromiso matrimonial. Ni el artista ni sus representantes han realizado declaraciones que respalden las publicaciones que circulan en redes sociales.

Más del integrante de BTS

Otra de las versiones que ha alimentado las especulaciones está relacionada con el festival Coachella 2027. En redes sociales comenzaron a circular comentarios sobre una supuesta negativa de BTS a participar en el reconocido evento musical.

Algunas publicaciones relacionaron esa decisión con los preparativos de matrimonio de uno de sus integrantes.

Fue modelo de La Hora Pico, desapareció de la TV hace 13 años y su aspecto actual sorprende

Fue uno de los rostros más recordados de La Hora Pico y conquistó al público con su belleza, pero hace más de una década se alejó de la televisión.

No obstante, tampoco existen pruebas que permitan establecer una conexión entre una eventual ausencia del grupo en el festival y la vida sentimental de alguno de sus miembros. Por ello, ambas versiones deben tomarse con cautela, ya que no cuentan con confirmación oficial.

La conversación también ha provocado que algunos usuarios compartan imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparecen integrantes de BTS junto a supuestas prometidas.

En Portada

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agriculturat
Nacionales

José Antonio López Leonardo es nombrado ministro de Agricultura

02:48 PM, Nov 09
Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de Españat
Nacionales

Presidente Arévalo retoma agenda en el país tras volver de España

12:42 PM, Nov 09
El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Nacionest
Deportes

El arbitraje guatemalteco tendrá presencia en la Liga de Naciones

12:37 PM, Nov 09
Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapat
Nacionales

Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapa

01:09 PM, Nov 09
Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su trasladot
Nacionales

Cooptación del Estado: audiencia de Baldetti se retrasa al no concretarse su traslado

11:05 AM, Nov 09

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalPNCViolenciaReal MadridSeguridad#LaLiga65VueltaAtaque armado
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar