BTS: Rumores sobre la boda de un miembro en redes sociales

Un nuevo rumor sobre BTS ha generado revuelo entre las ARMY, como se conoce a los seguidores de la agrupación surcoreana. En los últimos días, publicaciones en redes sociales comenzaron a asegurar que uno de los siete integrantes del grupo estaría próximo a contraer matrimonio, una noticia que tomó por sorpresa a los fanáticos del K-pop.
La información comenzó a circular en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, donde diferentes usuarios aseguran que la supuesta boda podría celebrarse entre diciembre de 2026 y abril de 2027. Aunque las publicaciones no presentan pruebas que respalden esta versión, el tema rápidamente despertó curiosidad y provocó numerosas reacciones entre los seguidores de la banda.
Entre las especulaciones que circulan en internet, uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Suga, cuyo nombre real es Min Yoongi. Después de que se difundiera el rumor sobre el supuesto matrimonio de un integrante de BTS, comenzaron a compartirse teorías que señalaban al cantante como el posible protagonista de esta noticia.
Sin embargo, hasta el momento no existe información verificada que confirme que Suga tenga planes de casarse o que mantenga un compromiso matrimonial. Ni el artista ni sus representantes han realizado declaraciones que respalden las publicaciones que circulan en redes sociales.
Más del integrante de BTS
Otra de las versiones que ha alimentado las especulaciones está relacionada con el festival Coachella 2027. En redes sociales comenzaron a circular comentarios sobre una supuesta negativa de BTS a participar en el reconocido evento musical.
Algunas publicaciones relacionaron esa decisión con los preparativos de matrimonio de uno de sus integrantes.
No obstante, tampoco existen pruebas que permitan establecer una conexión entre una eventual ausencia del grupo en el festival y la vida sentimental de alguno de sus miembros. Por ello, ambas versiones deben tomarse con cautela, ya que no cuentan con confirmación oficial.
La conversación también ha provocado que algunos usuarios compartan imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparecen integrantes de BTS junto a supuestas prometidas.