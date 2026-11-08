Exmodelo de La Hora Pico: Sorprendente Cambio Tras 13 Años

Durante años conquistó las pantallas con su belleza y carisma, convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de la televisión mexicana por el programa La Hora Pico. Sin embargo, después de alcanzar la popularidad, decidió alejarse por completo de los reflectores.
Una reciente fotografía volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos con su apariencia actual. Se trata de Ivonne Soto, la modelo que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en el programa de comedia La Hora Pico, una de las producciones más recordadas de Televisa.
Ivonne Soto fue una de las modelos que destacó en La Hora Pico, programa que llegó a la televisión mexicana en el año 2000. El proyecto contó con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento como Consuelo Duval, Adrián Uribe, Miguel Galván y Lorena de la Garza.
Su belleza y presencia frente a las cámaras hicieron que rápidamente llamara la atención del público. Durante esa etapa, también consiguió aparecer en portadas de diferentes revistas, consolidando su popularidad dentro del mundo del espectáculo.
Más de la modelo de La Hora Pico
Después de su paso por el programa, la modelo buscó nuevas oportunidades profesionales y decidió probar suerte en la actuación. Así fue como llegó a participar en producciones de Televisa, entre ellas las telenovelas La jaula y Porque el amor manda.
Sin embargo, su presencia en la pantalla chica no duró para siempre. Su última participación televisiva ocurrió en 2013, por lo que en 2026 cumple 13 años alejada de los proyectos de televisión. Aunque dejó de aparecer en las producciones de Televisa, Ivonne Soto no desapareció por completo del mundo digital.
Actualmente mantiene presencia en redes sociales, donde comparte fotografías, muestra su interés por la moda y recuerda algunos momentos de su trayectoria artística. Precisamente, una de sus recientes publicaciones volvió a ponerla en el centro de la conversación.
La imagen llamó la atención de quienes la recuerdan por su etapa en La Hora Pico, generando comentarios sobre el cambio que ha tenido con el paso de los años.