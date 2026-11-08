Melina Birk: Su Impactante Cambio de Look en Japón

Melina Birk busca destacar en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo y, antes de emprender su viaje, sorprendió a sus seguidores con una transformación que no pasó desapercibida. La guatemalteca, quien fue coronada como Miss International Guatemala 2026, ya se encuentra en territorio japonés para comenzar esta nueva aventura.
Durante el evento tendrá la oportunidad de compartir con representantes de aproximadamente 70 países y regiones. Antes de partir rumbo a Japón, Melina Birk decidió renovar su imagen y apostar por un cambio de look que rápidamente llamó la atención.
La modelo dejó atrás su anterior estilo para lucir un fleco que enmarca su rostro y una melena hermosa, una combinación que le aporta una apariencia diferente y resalta aún más sus facciones. La transformación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes han destacado lo espectacular que luce la guatemalteca en esta nueva etapa.
Su nuevo estilo también marca el inicio de una experiencia internacional en la que cada detalle cuenta. A través de sus redes sociales, Melina ha compartido diferentes momentos de su preparación para el Miss International 2026.
Más de Melina Birk
La joven ha mostrado parte de las actividades, experiencias y compromisos que ha asumido desde que obtuvo la corona nacional. Birk, representante de Quetzaltenango, fue elegida durante el Miss Guatemala Contest 2026.
Además de su faceta como modelo y reina de belleza, se desempeña en el área de mercadeo y creación de contenido, aspectos que forman parte de su perfil profesional.
La edición número 64 del Miss International se celebrará el próximo 25 de noviembre de 2026 en Tokio, Japón, específicamente en Kanadevia Hall, anteriormente conocido como Tokyo Dome City Hall. Este año, alrededor de 70 representantes de diferentes países y territorios competirán por la corona.
La organización también anunció la incorporación de nueve reconocimientos especiales para destacar diferentes cualidades y aportes de las participantes.