Florence Pugh se pronunció recientemente sobre las intensas especulaciones en línea acerca de su apariencia física, que surgieron tras su paso por la alfombra roja de los Governors Awards.
La actriz desestimó categóricamente los rumores de haberse sometido a procedimientos estéticos, atribuyendo los cambios en su rostro al proceso natural de envejecimiento.
Toda la controversia se desató el domingo 15 de noviembre, durante la decimoséptima edición de los Governors Awards en Los Ángeles.
Florence Pugh, de treinta años, asistió al evento luciendo un elegante vestido Valentino con los hombros descubiertos. Sin embargo, fueron las fotografías de su rostro las que captaron la atención de los usuarios en plataformas digitales, generando un aluvión de comentarios y comparaciones.
Los internautas señalaron que el rostro de la actriz parecía más delgado, con pómulos más pronunciados y una mandíbula notablemente más definida.
Muchos aseguraron que la protagonista de "Midsommar" lucía "irreconocible" y cuestionaron si se había sometido a alguna intervención quirúrgica para reducir el volumen de sus mejillas.
Según reportes de BuzzFeed, las imágenes de Pugh acumularon más de 7.9 millones de visualizaciones en X, y la discusión se extendió rápidamente a Instagram y TikTok, donde se publicaron videos para analizar las supuestas transformaciones.
Ante la creciente ola de comentarios, la actriz de Marvel decidió intervenir directamente en la conversación. Florence Pugh respondió al video publicado por Evie Magazine, que sugería que ella podría haber recurrido a tratamientos estéticos para lograr un rostro más estilizado.
"Chicos, cumplí 30 años. Soy una mujer. Los cuerpos y los rostros cambian. No es para tanto; el hecho de que la gente ni siquiera pueda distinguir entre hacerse mayor y la cirugía es perturbador", escribió. Añadió con un toque de resignación: "Lamentablemente, la carita de bebé no dura para siempre".
La contundente respuesta de Pugh recibió un amplio respaldo de sus seguidores en X. Una usuaria comentó: "Me alegra que Florence haya salido a defenderse de esta discusión tan agotadora y absurda".
Presiones estéticas en Hollywood
La reacción de Florence Pugh se alinea con declaraciones anteriores en las que ha expuesto las exigencias físicas que enfrentó al inicio de su carrera.
En una entrevista con The Telegraph en 2022, la actriz recordó haber recibido sugerencias para modificar diversos aspectos de su imagen mientras buscaba oportunidades en la pantalla.
"Ya fuera mi peso, mi apariencia, la forma de mi rostro o la de mis cejas, nada de eso era lo que yo quería hacer ni la industria en la que quería trabajar", explicó.
Florence Pugh rememoró que esas experiencias la llevaron a cuestionar su decisión de dedicarse a la actuación, pues había imaginado que la industria cinematográfica sería muy diferente de lo que encontró en sus primeros proyectos importantes.