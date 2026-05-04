Olivia Wilde aclara comparaciones con Gollum por su aspecto

Olivia Wilde enfrentó una oleada de comentarios en redes sociales tras su aparición en la alfombra roja del San Francisco International Film Festival, donde fue comparada con el personaje Gollum de "El señor de los anillos" debido a su aspecto en una entrevista grabada durante el evento.
El video, difundido inicialmente por el medio SFGate y luego viralizado en plataformas sociales, provocó que numerosos usuarios criticaran su imagen, generando comentarios como:
"Parece como si hubiera encontrado el Anillo Único" o "El camarógrafo le está haciendo un flaco favor aquí". Las críticas se acumularon, y pronto la conversación sobre el aspecto físico de Wilde dominó la sección de comentarios.
Ante la situación, Olivia Wilde respondió públicamente a través de su cuenta de Instagram. Compartió segmentos de la entrevista original y abordó de frente las comparaciones, explicando que la apariencia mostrada se debía a razones técnicas y no era fiel a su imagen real.
Olivia Wilde aclaró que el efecto visual que causó controversia se debió a la utilización de una lente "ojo de pez", un tipo de objetivo conocido por distorsionar la imagen.
"Escuchen, eso es una lente ojo de pez y admito, ¿es ese mi mejor ángulo? No. No sé por qué estaba tan cerca de la cámara, no tenía por qué estarlo", comentó. Aceptó que la toma resultó poco favorecedora y que incluso a ella la impactó el resultado.
En la serie de historias que publicó, se puede escuchar la voz de su hermano, Charlie Cockburn, bromeando: "Olivia Wilde, ¿quieres abordar los recientes rumores de que eres un cadáver resucitado?".
En el video, ella reconoce entre risas y con franqueza: "¿Tienen más preguntas? No estoy muerta".
Defensa de sus seguidores
El incidente motivó a sus seguidores a defenderla en los comentarios. Entre los mensajes positivos, un fan recalcó:
"La iluminación no le favorece y la lente de la cámara es mala. Por lo demás, se ve hermosa y está envejeciendo con mucha elegancia".
Otro usuario sumó: "Creo que pudo haber sido la configuración de la cámara, o un filtro de quien grabó el video. Vi un reportaje donde no se veía tan mal".
Además, Olivia Wilde compartió una publicación humorística donde se compara su imagen en el video con la de Gollum, haciendo evidente su capacidad de reírse de sí misma y restarle importancia a la controversia.
La cineasta acudió al festival para promocionar su nueva película "The Invite" y fue ahí donde se dio la grabación controversial.