Una tragedia sacudió al futbol juvenil argentino. Abel Núñez, jugador de 18 años (categoría 2008) de Futbol Club Ezeiza, falleció el pasado domingo como consecuencia de un fuerte pelotazo en la cabeza recibido durante un partido disputado tres días antes.
El hecho ocurrió el jueves 12 de noviembre en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz. F. C. Ezeiza enfrentaba a Deportivo Muñiz por la sexta fecha de la Copa de Plata de la Quinta División del Torneo de Juveniles C de la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Aproximadamente a los 20 minutos del primer tiempo, un defensor de Muñiz rechazó la pelota con gran fuerza. El balón, sin tomar altura, impactó de lleno en la cabeza de Núñez a pocos metros de distancia. El joven cayó desplomado sin reacción.
Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia a un centro médico de José C. Paz, donde fue operado por fractura de cráneo y sangrado interno. Pese a la intervención quirúrgica, su estado no mejoró y falleció el domingo.
Más sobre Abel Núñez
Abel Núñez, oriundo de Ezeiza, combinaba el futbol 11 en las inferiores de F. C. Ezeiza con el futsal en la reserva de Nueva Estrella, de la ciudad de Buenos Aires. Ambos clubes lo despidieron con profundo dolor. Ezeiza expresó: "Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante... Siempre serás parte de nuestra familia". Nueva Estrella suspendió su jornada deportiva y también lamentó la pérdida.
El periodista Cristian Rompani, testigo del partido, describió el golpe como "inusitado" y comparó la caída con un nocaut. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también envió sus condolencias.
La muerte de Abel Núñez, un joven lleno de sueños y pasión por el deporte, deja un vacío enorme en su familia, amigos, compañeros y en toda la comunidad del futbol formativo argentino. Descanse en paz.
Video erróneo
Tras la muerte de Abel Núñez, empezó a circular en las redes sociales un clip de video donde se muestra una colisión de futbolistas, del cual, uno de ellos, queda convulsionando en el terreno de juego, pero dicho video corresponde a otro incidente, no al de Núñez.
Uno de los medios que compartió de forma irresponsable dicho material, tuvo que salir a hacer una nota aclaratoria.
"El video que circula en redes sociales, relacionado con el fallecimiento del joven futbolista argentino Abel Núñez, no corresponde al partido en el que ocurrió el lamentable incidente. Las imágenes pertenecen a otro encuentro deportivo y han sido difundidas fuera de contexto. Desde Novo Sports hacemos esta aclaración para evitar la desinformación y reiteramos nuestras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del joven futbolista", señaló el medio digital.