El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal resolvió este miércoles 18 de noviembre aceptar las modificaciones de la acusación presentada en contra de Jorge David Rodas Linares, quien está señalado de arrollar a una pareja que se movilizaba en motocicleta en la zona 18 capitalina.
Previo al inicio de etapa intermedia, el juez Mynor Moto resolvió que se admiten las modificaciones de la acusación que presentó el Ministerio Público (MP) y la incorporación de medios de prueba aportados por la Fiscalía contra esta persona.
Estos cambios fueron planteados tomando en cuenta que inicialmente se le habían atribuido al sindicado los hechos relacionados con las lesiones causadas a los dos tripulantes de la motocicleta, Kevin Jiménez y Nidia Bautista. Sin embargo, la afectada perdió la vida días después de lo ocurrido.
El pasado 28 de junio circulaban, la pareja circulaba en la colonia Atlántida, zona 18 capitalina, cuando fue atropellada por Rodas Linares, quien arrastró por aproximadamente 400 metros a la mujer, quien quedó atrapada bajo el automóvil que él conducía.
Los videos y fotografías difundidos muestran cómo una mujer, que lleva puesto un casco de motorista, permanece bajo un automóvil visiblemente dañado tras una colisión. El conductor desciende para observar la situación, toma por el pie a la persona e intenta retirarla. Al no lograrlo, opta por subir nuevamente al carro y ponerlo en marcha para escapar.
Bautista García, de 38 años, permaneció hospitalizada y recibiendo tratamiento en un centro asistencial. En ese período, le fue amputado un brazo debido a las graves heridas que sufrió. Sin embargo, días después del incidente se confirmó su fallecimiento.
Cargos que enfrenta y nueva audiencia
En su momento, se realizó la modificación de los delitos contra Rodas Linares. Inicialmente había sido ligado a proceso por homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en perjuicio de la mujer, así como por lesiones culposas contra Kevin Alexander Jiménez, conductor de la motocicleta.
En tanto, tras el fallecimiento, el Instituto de la Víctima en representación de la familia solicitó que se modificara la calificación jurídica del caso para que el delito sea conocido como homicidio, al considerar que las circunstancias cambiaron. El juez Moto admitió esa solicitud y ahora se incluyó también el cambio en la acusación del MP y se aceptó la incorporación de pruebas.
Asimismo, en la audiencia desarrollada este míercoles se anunció que la fase de etapai ntermedia quedó programada para el 8 de diciembre 2026, con el fin de definir el futuro legal del conductor señalado de embestir a los motoristas.
* Con información de Oscar Grijalva y Omar Solís, Emisoras Unidas.