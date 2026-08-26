Modificación de delito en caso de muerte de motorista

En el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo de Mynor Moto, se llevó a cabo este miércoles 26 de agosto la audiencia de reforma de delito contra Jorge David Rodas Linares, automovilista señalado de atropellar a dos personas que se desplazaban en motocicleta en la zona 18 capitalina y causar la muerte de una de ellas.
Los hechos ocurrieron el pasado 28 de junio. Los videos difundidos en las redes sociales evidenciaron cómo el sindicado arrastró a la pasajera de la motocicleta por varios metros, luego de que ella quedara atrapada bajo el automóvil que conducía tras haber sido arrollada.
La afectada, Nidia Renata Bautista García, permaneció hospitalizada y recibiendo tratamiento en un centro asistencial. En ese período, le fue amputado un brazo debido a las graves heridas que sufrió. Sin embargo, días después del incidente se confirmó su fallecimiento.
Los delitos por los que el sindicado estaba siendo procesado incluían homicidio en grado de tentativa y lesiones gravísimas en perjuicio de la víctima, así como por lesiones culposas contra Kevin Alexander Jiménez, conductor de la motocicleta.
En tanto, debido la pérdida de la vida de la mujer, el Instituto de la Víctima, en representación de la familia, solicitó que se modificara la calificación jurídica del caso para que el delito sea conocido como homicidio, al considerar que las circunstancias cambiaron.
Desarrollo de la audiencia y resolución
Las partes presentaron sus argumentos durante la audiencia. La defensa pidió un proceso apegado a la ley. En el caso de la Fiscalía, el representante le solicitó al juez Moto que se le modifique los delitos a Rodas Linares debido a que los actos que se le atribuyen causaron el deceso de la mujer atropellada.
Al igual que el Instituto de la Víctima, el fiscal planteó que, en lugar de ser procesado por homicidio en grado de tentativa, se le imputara el delito de homicidio consumado.
La fiscalía también expuso que el examen forense realizado el día de los hechos determinó que el señalado había consumido etanol (licor) y cocaína y bajo los efectos de estas sustancias habría embestido a los motoristas.
Tras escuchar los planteamientos, el juez procedió a fundamentar su decisión, momento en el que le mostró al señalado las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia ubicadas en el sector donde se dio el incidente y otras grabadas con celulares por personas que presenciaron los hechos.
En las mismas, según describió, se observa que, al percatarse que debajo de su carro llevaba arrastrada a Nidia Bautista, el automovilista se detuvo en la vía pública, descendió e intentó sacarla arrastrada manualmente. Sin embargo, al no poder retirar a la mujer, decidió poner en marcha el carro, pasar nuevamente encima de ella y darse a la fuga.
Después de exponer estos datos y analizar los planteamientos, el togado anunció el fallo, en el que se establece que el procesado enfrentará proceso penal por los delitos de homicidio, lesiones culposas y lesiones gravísimas. También anunció que la próxima audiencia está programada para el 11 de septiembre de 2026.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.