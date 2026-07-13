Tras muerte de víctima, pedirán reclasificar delito contra piloto que embistió a motoristas

El Ministerio Público (MP) podría solicitar la modificación del delito en contra de Jorge David Rodas, piloto que embistió y arrolló a Nidia Bautista García, quien falleció el pasado domingo. El hecho en el que perdió la vida ocurrió en la zona 18 capitalina y también dejó a otra persona herida.
El percance vial ocurrió a finales de junio, cuando el conductor de un vehículo tipo sedán colisionó contra una motocicleta en la que viajaba Bautista y un hombre. Ambos cayeron a la vía por el fuerte impacto y ella quedó bajo el automóvil.
En el momento en el que buscó darse a la fuga, el piloto implicado arrastró por varios metros a la pasajera de la motocicleta, lo cual le generó graves lesiones e incluso la amputación de uno de sus brazos. La afectada estuvo ingresada por aproximadamente dos semanas en un centro asistencial y ayer se confirmó su fallecimiento.
Situación legal del conductor
Pese a las heridas que presentaba Nidia, Rodas la abandonó en la vía pública y continuó la marcha. Pero las fuerzas de seguridad lograron detenerlo, con apoyo de transeúntes y motoristas que observaron los hechos y le dieron persecución. En ese momento, se observó que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.
Actualmente, el implicado se encuentra enfrentando un proceso penal relacionado con los hechos. Se le imputaron los cargos de lesiones culposas, lesiones gravísimas y homicidio en grado de tentativa.
Sin embargo, el Instituto de la Víctima detalló que, al haber cambiado las circunstancias derivado del deceso de la víctima, en representación de la familia de la afectada, estará solicitando la reforma del delito para que el conductor enfrente a la justicia por homicidio.
La entidad, que actúa como querellante adhesivo en el caso, informó que la próxima audiencia contra el sindicado está programada para el próximo 11 de septiembre, en la que se continuará el proceso que avanza en fase intermedia.