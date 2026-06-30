Señalado de arrollar a motoristas en zona 18 enfrentará proceso por tres delitos

Un juzgado resolvió este martes, 30 de junio, ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a Jorge David Rodas Linares, al conductor presunto responsable de arrollar a una pareja de motoristas en el ingreso a la colonia Atlántida, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
El automovilista está señalado de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones culposas y lesiones gravísimas, por lo que continuarán las investigaciones con el fin de determinar su implicación en los hechos.
Mientras se desarrollan las averiguaciones relacionadas con el caso, el sindicado permanecerá recluido en el Centro de Detención Preventiva para Varones ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
Rodas fue capturado por la Policía Nacional Civil en seguimiento a los hechos ocurridos el pasado domingo 28 de junio, del cual circulan en las redes sociales las imágenes que reflejan la atrocidad con la que se desarrollaron los hechos.
Los videos y fotografías difundidos muestran cómo una mujer, que lleva puesto un casco de motorista, permanece bajo un automóvil visiblemente dañado tras una colisión. El conductor desciende para observar la situación, toma por el pie a la persona e intenta retirarla. Al no lograrlo, opta por subir nuevamente al carro y ponerlo en marcha para escapar.
Según la información, el automovilista en presunto estado de ebriedad había impactado la moto donde viajaban dos personas, incluida la mujer mencionada, a quien arrastró por varios metros hasta finalmente abandonarla lesionada sobre la carretera.