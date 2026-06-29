 Capturan a conductor por arrollar a motoristas en zona 18

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PNC confirma captura de conductor señalado de arrollar a motoristas en zona 18

El automovilista en presunto estado de ebriedad arrastró a la mujer que viajaba en la motocicleta y le generó lesiones en distintas partes del cuerpo.

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Las fuerzas de seguridad confirmaron la captura del conductor de un vehículo señalado de arrollar a una pareja que viajaba en una motocicleta en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala y señalaron que ya fue puesto a disposición de la justicia para dilucidar su situación legal.

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional Civil (PNC) brindó detalles del seguimiento del caso ocurrido durante la noche del pasado domingo 28 de junio, del cual circulan en las redes sociales las imágenes que reflejan la atrocidad con la que se desarrollaron los hechos.

Los videos y fotografías difundidos muestran cómo una mujer, que lleva puesto un casco de motorista, permanece bajo un automóvil visiblemente dañado tras una colisión. El conductor desciende para observar la situación, toma por el pie a la persona e intenta retirarla. Al no lograrlo, opta por subir nuevamente al carro y ponerlo en marcha para escapar.

Según la información, el hecho ocurrió en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18, después de que el automovilista en presunto estado de ebriedad había impactado la moto donde viajaban dos personas, incluida la mujer mencionada, a quien arrastró por varios metros hasta finalmente abandonarla lesionada sobre la carretera.

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Larkin Morales, fue embestido por un automovilista en la zona 9, en repetidas ocasiones, en septiembre pasado.

Interceptan al sospechoso

La PNC aseguró que los agentes de la PNC le dieron seguimiento inmediato a lo que describieron como un "condenable hecho vial" y lograron neutralizar y consignar al conductor del carro con placas particulares 551JSQ, presunto responsable de herir a los motoristas.

"Ya fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes para que responda por sus actos. No habrá impunidad ante la flagrante irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de los guatemaltecos", detalló la institución.

También expresó su enérgica condena ante la conducta de los ciudadanos que, bajo los efectos del alcohol, deciden ponerse al volante, pues señaló que un vehículo en manos de una persona irresponsable se convierte en un arma letal.

"El caso de hoy no es un accidente, es el resultado directo de una decisión irresponsable", enfatizó.

Finalmente, la entidad de seguridad indicó que se instruyó realizar mayor coordinación interinstitucional para implementar más operativos de control y alcoholemia en puntos estratégicos de la Ciudad de Guatemala y la principales rutas del país, en especial durante la noche y madrugada.

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