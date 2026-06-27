Conductor de motocicleta muere en bulevar Los Reformadores

Bomberos Voluntarios confirmaron a la Policía Municipal de Villa Nueva (PMT) que el conductor de una motocicleta murió la madrugada de este sábado, 27 de junio de 2026, luego de accidentarse en el bulevar Los Reformadores, zona 4 de ese municipio. El vocero de la PMT de Villa Nueva, Henry Quevedo, informó que el accidente vial ocurrió a eso de las 4:30 horas de la madrugada.
Según el comunicador, en el área del accidente no hay atascos vehiculares y la circulación se mantiene bastante fluida. Sin embargo, pidió a los conductores de la ruta tener mucha precaución por las investigaciones y trámites de ley que realiza el Ministerio Público (MP) en el sector.
Quevedo especificó que era un hombre quien conducía la motocicleta al momento del accidente de tránsito y que el MP realiza las gestiones necesarias para identificarlo. "Es importante que usted se conduzca con la precaución necesaria, mientras finalizan las diligencias del MP", advirtió.
Según las imágenes compartidas desde el lugar, la víctima mortal quedó en el mismo lugar que su motocicleta al momento del accidente. Paramédicos de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar, pero al llegar localizaron a la víctima sin signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para cercar el área e iniciar las investigaciones.
Conductor de motocicleta sin identificar
El ente investigador trabaja para dar con la identidad de la víctima mortal, quien, según imágenes, vestía un suéter de color negro y un pantalón beige al momento de ser encontrado por los cuerpos de socorro.
En el accidente, la motocicleta posiblemente se estrelló en contra de un árbol del arriate central. El percance ocurrió en una curva del sector, por lo que las autoridades no descartaron que la causa del percance haya sido el exceso de velocidad, pero ese extremo está por confirmarse.
Otras imágenes mostraron que el accidente de tránsito ocurrió antes del amanecer en la referida arteria vehicular.