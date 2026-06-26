 Rector de USAC: Sala niega amparo provisional en elección

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
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Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Elección de rector de Usac: Sala no otorga amparo provisional

“Apelaremos y ahora le toca decidir a la Corte de Constitucionalidad”, expresó un representante de la agrupación Usac-DIRE.

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Jóvenes y campesinos marchan por la zona 1 para pedir por la USAC., Alex Meoño
Jóvenes y campesinos marchan por la zona 1 para pedir por la USAC. / FOTO: Alex Meoño
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La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió no otorgar el amparo provisional relacionado con el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El fallo fue emitido tras recibir y conocer el informe circunstanciado enviado por parte de la autoridad denunciada.

En el fallo se detalla que no se otorga el amparo por considerar que las circunstancias no lo hacen aconsejable. De igual forma, se ha dado vista a los interponentes de la acción de amparo, la autoridad denunciada y el Ministerio Público para que emitan sus planteamientos en un termino de 48 horas.

"La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo demuestra con esto que es una operadora de la corrupción y la impunidad", expresó Aníbal García, integrante de la agrupación Usac-DIRE, al dar a conocer la información.

El entrevistado aseguró que, incluso sabiendo que el rector Walter Mazariegos no cuenta con finiquito, la referida instancia "ha ignorado la verdad" y no ha otorgado el amparo provisional

"Apelaremos y ahora le toca decidir a la Corte de Constitucionalidad, la que tiene que apegarse a la legalidad y el mínimo de decencia y Estado de Derecho", puntualizó García.

Con piñatas y pancartas, manifestantes se pronuncian sobre elección de rector de Usac

Grupos a favor y en contra de la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos manifestaron frente a la Corte de Constitucionalidad.

Marchan en defensa de la USAC y en contra de la corrupción

Varios grupos de manifestantes se reunieron el pasado domingo frente al Paraninfo Universitario para lanzar consignas en defensa de la Usac y pronunciarse sobre temas relacionados con la transparencia. Además, desde ese punto salió una marcha que recorrió diversas calles y avenidas de la Ciudad.

Daniel Pasual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), expresó que los asistentes se reunieron para participar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para el dirigente, estos flagelos están incrustadas en el Congreso de la República y en estructuras del Ejecutivo.

Asimismo, Pascual cuestionó el mismo tema dentro de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la Universidad de San Carlos de Guatemala.

"Estamos enfrentando a un enemigo con muchos tentáculos que se ha denominado como pacto de la corrupción y la impunidad, que al final son las mafias, los grupos del neofascismo que quieren desconocer totalmente los derechos humanos", dijo el dirigente del CUC, también refiriéndose al tema de la Usac.  

De igual forma, habló de la defensa de la democracia, de la justicia y la institucionalidad del Estado de Guatemala. "Creemos que es digno, es necesario luchar brazo a brazo con el movimiento estudiantil, académico y profesionales egresados de la Usac", puntualizó.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

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