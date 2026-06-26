Rector de USAC: Sala niega amparo provisional en elección

La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió no otorgar el amparo provisional relacionado con el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El fallo fue emitido tras recibir y conocer el informe circunstanciado enviado por parte de la autoridad denunciada.
En el fallo se detalla que no se otorga el amparo por considerar que las circunstancias no lo hacen aconsejable. De igual forma, se ha dado vista a los interponentes de la acción de amparo, la autoridad denunciada y el Ministerio Público para que emitan sus planteamientos en un termino de 48 horas.
"La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo demuestra con esto que es una operadora de la corrupción y la impunidad", expresó Aníbal García, integrante de la agrupación Usac-DIRE, al dar a conocer la información.
El entrevistado aseguró que, incluso sabiendo que el rector Walter Mazariegos no cuenta con finiquito, la referida instancia "ha ignorado la verdad" y no ha otorgado el amparo provisional.
"Apelaremos y ahora le toca decidir a la Corte de Constitucionalidad, la que tiene que apegarse a la legalidad y el mínimo de decencia y Estado de Derecho", puntualizó García.
Marchan en defensa de la USAC y en contra de la corrupción
Varios grupos de manifestantes se reunieron el pasado domingo frente al Paraninfo Universitario para lanzar consignas en defensa de la Usac y pronunciarse sobre temas relacionados con la transparencia. Además, desde ese punto salió una marcha que recorrió diversas calles y avenidas de la Ciudad.
Daniel Pasual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), expresó que los asistentes se reunieron para participar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para el dirigente, estos flagelos están incrustadas en el Congreso de la República y en estructuras del Ejecutivo.
Asimismo, Pascual cuestionó el mismo tema dentro de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
"Estamos enfrentando a un enemigo con muchos tentáculos que se ha denominado como pacto de la corrupción y la impunidad, que al final son las mafias, los grupos del neofascismo que quieren desconocer totalmente los derechos humanos", dijo el dirigente del CUC, también refiriéndose al tema de la Usac.
De igual forma, habló de la defensa de la democracia, de la justicia y la institucionalidad del Estado de Guatemala. "Creemos que es digno, es necesario luchar brazo a brazo con el movimiento estudiantil, académico y profesionales egresados de la Usac", puntualizó.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7