Messi lucirá una camiseta especial en su adiós con Argentina

Lionel Messi ya tiene preparada una camiseta especial para uno de los momentos más emotivos de su carrera internacional. El capitán de la Selección Argentina reveló a través de sus redes sociales el diseño que utilizará en su último partido con la Albiceleste, después de anunciar semanas atrás que pondrá fin a su etapa con el combinado nacional.
"Último partido... Una camiseta para toda la vida", escribió Messi en Instagram junto a un video en el que mostró algunos detalles de la indumentaria que vestirá en su despedida. La publicación rápidamente generó expectativa entre los aficionados argentinos, que se preparan para acompañar al máximo referente de su selección en el cierre de una extensa trayectoria internacional.
El último baile de Leo Messi
La camiseta mantiene como base el diseño utilizado por Argentina en el Mundial de 2026, aunque incorpora elementos dorados en los números, el cuello y las mangas. Estos detalles buscan darle un carácter especial a la indumentaria y hacer referencia a los grandes logros que Messi consiguió con la Albiceleste, entre ellos la Copa América y la Copa del Mundo.
La despedida del astro argentino tendrá lugar el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental, cuando Argentina se enfrente a Benín. Antes, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará otros amistosos en territorio argentino frente a Bolivia y Burkina Faso, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Así, Messi cerrará una etapa de más de dos décadas con la selección, desde su debut hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.